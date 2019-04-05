Sevdikleriniz İçin El Yapımı Hediyeler

Ailemiz, sevdiklerimiz ve arkadaşlarımız bizim için çok değerlidir. Onlara özel günler ise bu sevginin vazgeçilemez bir parçasıdır. Bu yüzden doğum günü, sevgililer günü, evlilik yıl dönümü gibi günlerde onları mutlu etmek için hediyeler alırız.

Bu hediyelerin en güzeli ise hiç şüphesiz emek harcanarak hazırlananıdır. Bu yazımızda size aileniz, sevdikleriniz ve arkadaşlarınız için elleriniz ile hazırlayabileceğiniz onlara özel hediyelerden bahsedeceğiz.

1- Albüm Hazırlayın

Evet, sevdikleriniz için onlara özel bir albüm hazırlayabilirsiniz. Bunun için ilk yapmanız gereken şey sevdiklerinize özel anların fotoğraflarını bastırmak. Albümü hazırlamak için ihtiyacınız olan karton, yapıştırıcı, zarf, desenli kağıt gibi malzemeleri ise herhangi bir kırtasiyeden temin edebilirsiniz. Bu albümün tasarımını ve konseptini de sevdiklerinize özel olarak hazırlayabilirsiniz.

Örneğin eğer hediyeyi sevgilinize veya eşinize hazırlıyorsanız kalp desenli kağıtlar alarak kapağını bu şekilde tasarlayabilirsiniz. İçerisine de güzel anlarınıza ait fotoğraflarınızı koyarak onlara unutamayacakları bir hediye verebilirsiniz.

2- Onlara Özel Kutu Hazırlayın

Sevdiklerinize özel olarak hazırlayabileceğiniz bir diğer hediye ise güzel bir kutu. Bu kutunun içeriğini hediyenizi hazırladığınız kişiye göre oluşturabilirsiniz. Örneğin hediyenin sahibi çikolataları çok seviyorsa, kutunun içini çikolatalar ile donatabilirsiniz.

Bu çikolataların yanına onlara özel fotoğraf, kişisel eşya gibi detayları da ekleyerek oldukça özel bir hediye hazırlayabilirsiniz. Daha özel bir hediye hazırlamak istiyorsanız ise bir önceki önerimizdeki gibi sevdiğinize özel bir albüm hazırlayarak bu kutunun içerisine koyabilirsiniz.

3-Patlayan Kutu Hazırlayın

Son yıllarda oldukça popüler olan bir diğer hediye ise patlayan kutu. Patlayan kutuyu şu şekilde hazırlayabilirsiniz; bir önceki önerimizde hazırladığınız kutuyu köşelerinden keserek açıldığı anda dağılmasını sağlayabilirsiniz.

Bu kutunun içine gül yaprakları gibi detaylar ekleyerek, kutu açılır açılmaz bu gül yapraklarının hediyeyi verdiğiniz kişinin önüne dökülmesini sağlayabilirsiniz. Patlayan kutu konusunda diğer bütün detaylar sizin hayal gücü ve yaratıcılığınıza kalmış.