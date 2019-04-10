Shake It İzmir Müzik ve Lezzet Tutkunlarını Bir Araya Getiriyor

İzmir’de faaliyetlerini sürdüren 4 Example Creative Agency’nin önderliğinde gerçekleştirilecek olan Shake It İzmir Festivali, hem yiyecek tutkunlarını hem de güzel müziğe bağımlı olanları bir araya getiren dikkat çekici bir festival olma özelliğini koruyor.

İzmir’de gerçekleştirilecek olan Shake It İzmir Festivali, bu alanda İzmir’in ilk tema festivali olma özelliğine sahip olarak dikkat çekiyor. Farklı lezzetlerin ve değişik karışımların deneneceği workshoplar, konserler ve müzik dinletilerinin olacağı dopdolu festivalde, festival pazarıyla ilgili önemli isimler de konuk olarak ağırlanacak.

Shake It İzmir 20 – 21 Nisan’da!

Değişik lezzetleri tatmak isteyenlerin ve kaliteli müziklerle kulaklarının paslarını silmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olan Shake It İzmir Festivali, 20 ve 21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival merkezi Güzelbahçe ParcCeremonie olarak belirlendi. Bununla birlikte, aralarında Can Bonomo ve Hey Douglas gibi isimlerin yer aldığı en sevilen müzisyenlerin sahne alarak canlı performans göstereceği festival bu yıl 2 gün boyunca sürecek.

İzmir’in ilk tema festivali olma konusunda önemli bir etkinlik olan Shake It İzmir Festivali’nin yapımcı şirketi olan 4 Example Creative Agency ekibi, bu yıl 2’sini gerçekleştirdikleri organizasyon ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu yıl festival süresi olarak 2 günü belirlediklerini söyleyen ekibin yetkili isimleri, bu süre boyunca 7 bin 500 kişiyi konuk etmek istediklerini ifade etti.

4 Example Ekibinin Açıklamalarından Satırbaşları

Bu yıl ParcCeremonie’de 18 dönümlük bir arazi üzerinde birçok farklı stant ve renkli etkinliklerin imza atılacağı Shake It İzmir hakkında açıklamalarda bulunan yetkililer, Harmony Of Mixology temasıyla birlikte ünlü bartenderların hazırladığı içeceklerin ve özel atıştırmalıkların bulunacağı workshopların yer alacağını ifade etti.

Pizza Locale, Pop UpBurger, Çeşnili Döner ve Emektar Kebap gibi markaların boy göstereceği etkinlikte birbirinden lezzetli yiyecekleri, katılımcılarla buluşturacaklarını ifade eden 4 Example Creative Agency ekibi, bu dikkat çekici festivale başta İzmir olmak üzere; Manisa, Aydın, Muğla, Bursa ve Eskişehir’den katılımcı beklediklerini belirtti. Festivale yoğun ilgi bekleniyor.