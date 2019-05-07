Şifalı Bitkilerle Damar Hastalıkları Tedavi Yöntemleri

Damar tıkanıklıkları, tedavi edilmediği zaman, bazı tehlikeli rahatsızlıklara yol açabilirler. Damar iç yüzeyinin, yağ birikimi ve kolesterol gibi etkenlerle, kalınlaştığı gözlemlenir. İlaç tedavisinin yanı sıra, bazı bitkisel yöntemlerle de şifa bulmak mümkündür.

Damar Hastalıklarının Nedenleri

Damar tıkanmalarına neden olan, damarın iç yüzeyinin kalınlaşmasıdır. Damar yüzeyinin başlıca kalınlaşma nedeni, yağlanmaya bağlı sebeplerdir. Damar kalınlaşması sonucu olarak, kalp ve beyin gibi hayati organlara kan pompalanması yavaşlar. Bu sebeple, hayati önem taşıyan bazı organların, işlevleri bozulur. Bu durumun önüne geçmek için, ilaç tedavisi uygulandığı gibi, bitkisel yöntemlere de başvurulur.

Damar Hastalıklarına Önerilecek Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Damar hastalıklarında uzman bir hekimin kontrolü önem taşır. İlaç tedavisine alternatif, bitkisel tedavi yöntemi düşünülüyorsa, hekime danışılması önerilir. Beslenme düzeninde yapılacak değişikliklerin yanı sıra, egzersizler de tavsiye edilir. C vitamini, damarların sağlığı için, hayati önem taşıyan vitaminler arasındadır. C vitamini eksikliğine bağlı olarak oluşacak hasarlarda, damar duvarının sert bir yapı aldığı gözlemlenir. Damar sertliğine karşı, cerrahi yöntemler de söz konusudur. Ancak, bu ameliyatların sonrasında, beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekli görülür. Damar tıkanıklığına karşı, etkili olabilecek gıda türlerini sıralayacak olursak:

Lif bakımından zengin gıdalar. Tahıl ağırlıklı gıdalar, lif bakımından zengin sebzelerin tüketilmesi önerilir.

E vitamini bakımından zengin içerikli, gıdaların tüketilmesi. Özellikle ay çiçeği tüketimi, damar duvarlarının sağlığı açısından önemlidir.

Omega3 içerikli gıdalar. Özellikle, bazı balık türleri, omega3 bakımından zengindir. Somon balığı, bazı bitkisel tohumlar, kan pıhtılaşması açısından, tercih edilirler.

Bazı gıda takviyelerinin alınması önerilmektedir. K vitamini içerikli gıdaları tüketmek, damar iç yüzeyindeki plakalar açısından önemlidir.

Damar tıkanıklığı için, 250 gr. Hayıt tohumunun beş-altı litre suda kaynatılması önerilir. Kaynatılan bu karışım, günde üç sefer tüketildiği takdirde, damar tıkanıklığı için şifa olacak karışımlar arasındadır.

Damar Hastalıklarında Egzersizin Önemi

Damar hastalıklarını tetikleyen unsurların başında, kötü huylu, yüksek kolesterol gelmektedir. Kolesterolü düşürmenin en önemli yolu, düzenli yapılan egzersizlerdir. Yüzme, yürüyüş gibi her türlü aktivite, kolesterolü düşürmede etkilidir. Stresin, kolesterolü yükselttiği yönünde araştırmalar mevcuttur. Sakin, huzurlu bir yaşam şekli, düzenli beslenme ve egzersiz, önerilen tedavi yöntemlerindendir.