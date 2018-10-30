Hatice Kasapoğlu / Editör

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık’ Projesine Ak Parti Ankara İl Teşkilatı da dahil oldu.

Ak Parti Ankara il teşkilatı sıfır atık projesine geçen ilk teşkilat olma özelliği taşımaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sıfır atık yaklaşımını öncelikle kendi binasında hayata geçirerek önderlik yapmaktadır.

Çevre şehir ve kültürden sorumlu İl Başkan yardımcımız Çağlar Kaya; sıfır atık projesine dahil olduklarını bu kapsamda il personeline gerekli eğitimin görsellerle desteklenerek iki oturumla verildiğini ,bu çalışmaya sırasıyla bütün ilçe teşkilatlarında da geçileceğini belirtti.