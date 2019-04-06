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Sigara zamları 6 Nisan 2019 (Marlboro, Lark, Parlement, LM, Muratti, Chesterfield )

Sigara zamları 6 Nisan 2019 (Marlboro, Lark, Parlement, LM, Muratti, Chesterfield )

Sigaraya zam geldiği iddia edildi. Öne sürülen bilgilere göre, tüm Philip Morris ürünlerine 2 lira zam yapıldı. Yeni fiyat listesinin 6 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olduğu ifade edildi.

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Sigara zamları 6 Nisan 2019 (Marlboro, Lark, Parlement, LM, Muratti, Chesterfield )

Yeni fiyat listesinin 6 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olduğu ifade edildi.

İddialara göre, yeni fiyatlar şu şekilde:

"Parliament: 15.50 TL

Marlboro: 15.00 TL

Marlboro (Touch Blue/Gray/Aqua/One): 14.00 TL

Muratti: 13.00 TL

Muratti (Blu): 12.00 TL

Lark: 12.00 TL

Lark (Reserve): 11.50 TL

Chesterfield: 11.50 TL

Chesterfield (Mode Navy/Blue): 11.00 TL

L&M: 11.50 TL

L&M (Mode Red): 11.00 TL"

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