Sigara zamları 6 Nisan 2019 (Marlboro, Lark, Parlement, LM, Muratti, Chesterfield )

Yeni fiyat listesinin 6 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olduğu ifade edildi.



İddialara göre, yeni fiyatlar şu şekilde:



"Parliament: 15.50 TL



Marlboro: 15.00 TL



Marlboro (Touch Blue/Gray/Aqua/One): 14.00 TL



Muratti: 13.00 TL



Muratti (Blu): 12.00 TL



Lark: 12.00 TL



Lark (Reserve): 11.50 TL



Chesterfield: 11.50 TL



Chesterfield (Mode Navy/Blue): 11.00 TL



L&M: 11.50 TL



L&M (Mode Red): 11.00 TL"