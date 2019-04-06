Sigara zamları 6 Nisan 2019 (Marlboro, Lark, Parlement, LM, Muratti, Chesterfield )
Sigaraya zam geldiği iddia edildi. Öne sürülen bilgilere göre, tüm Philip Morris ürünlerine 2 lira zam yapıldı. Yeni fiyat listesinin 6 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olduğu ifade edildi.
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Sigara zamları 6 Nisan 2019 (Marlboro, Lark, Parlement, LM, Muratti, Chesterfield )
Yeni fiyat listesinin 6 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olduğu ifade edildi.
İddialara göre, yeni fiyatlar şu şekilde:
"Parliament: 15.50 TL
Marlboro: 15.00 TL
Marlboro (Touch Blue/Gray/Aqua/One): 14.00 TL
Muratti: 13.00 TL
Muratti (Blu): 12.00 TL
Lark: 12.00 TL
Lark (Reserve): 11.50 TL
Chesterfield: 11.50 TL
Chesterfield (Mode Navy/Blue): 11.00 TL
L&M: 11.50 TL
L&M (Mode Red): 11.00 TL"
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