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Sigorta Sektöründeki Son Yenilikler

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Sigorta Sektöründeki Son Yenilikler
Sigorta sektöründe yaşanan son gelişmeler artık sektörün teknoloji ile ne kadar iç içe olduğunu göstermektedir. Sigorta sorgulama ekranlarında yapılan değişikliklerle araba sigortası fiyatları artık internetten kolayca sorgulanabilmektedir.

Sigorta acenteleri müşterilerine ulaşabilmek için internet sitelerini yeniden gözden geçirmekte ve internet ortamında daha çok reklam vermektedir. En uygun trafik sigortası Fiyatını bulmak için bir çok platform kurulmuştur. Bu platformların ortak özellikleri Sigorta Bilgi Merkezi alt yapısını kullanmalarıdır. Zorunlu trafik sigortası hesaplama yapabilmek için Sbm Teklif Al formunu kullanabilirsiniz. Bu form ile bitecek olan trafik sigortası fiyatlarınızı bütün şirket fiyatları ile karşılaştırarak en ucuz araç sigortası fiyatını bulabilirsiniz. Sbm teklif al formu ile sizden istenen bilgiler tc no ve plaka bilgisidir. Bu bilgiler ile hazırlanan teklifler ile acentelere başvurarak poliçelerinizi kestirebilirsiniz.

Yeni araç aldığınızda artık noterler ruhsat belgesini vermektedir. Sigorta kestirmek için ruhsat belgenizin üzerindeki bilgiler yeterlidir. Araç ruhsatınızın üzerindeki TC kimlik no , aracın plakası ve belge seri no ile yeni sigorta teklifi alabilirsiniz. Yeni aldığınız araç için Sbm teklif alma ekranını kullanamazsınız. Yeni alınan araçlar için en uygun teklifi acentelerinizden veya bunun için internet üzerinde kurulmuş olan platformlardan alabilirsiniz. Yeni aldığınız araç için en ucuz sigorta teklifini Online Sigorta Teklif Al formunu doldurarak en kısa sürede alabilirsiniz. 

Araçlarınızın trafik sigorta fiyatları yüksek çıkmasının en büyük sebebi hasar yaşanması ve bunun sonucunda trafik sigortasından ödeme alınmasıdır. Trafik sigortası kaza anında hasar verdiğiniz araç için ödeme yapmaktadır. Yapılan kazada suç oranını öğrenmek için çeşitli sorgulamalar yapılmaktadır. Tramer hasar sorgulama ekranını kullanarak hasar sorgulaması yapabilirsiniz. Yapılan sorgulama sonucunda Eksper Raporu incelenerek suç oranlarına göre hasara itiraz edilebilmektedir. Sizde yüksek fiyatlı trafik sigortaları ile karşılaşmak istemiyorsanız Eksper Raporu Sorgula ekranını kullanarak hasarlarınıza itiraz edebilirsiniz.

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