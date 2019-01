Silahlanmanın Yayılmaması ve Silahsızlanma Meseleleri üzerine Pakistan-Türkiye İkili İstişarelerinin 6. Oturumu Ankara'da düzenlendi

Abdul Akbar

Silahlanmanın Yayılmaması ve Silahsızlanma Meseleleri üzerine Pakistan-Türkiye İkili İstişarelerinin 6. Oturumu 23 Ocak 2019'da Ankara'da düzenlendi. Türk heyetine Türk Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Meseleleri Genel Müdürü Büyükelçi Alper Coşkun liderlik ederken Pakistan heyetine Pakistan Dışişleri Bakanlığı (Silahların Kontrol Edilmesi ve Silahsızlanma) Genel Müdürü Sayın Mohammad Kamran Akhtar liderlik ediyordu.

Her iki taraf silahlanmanın yayılmaması ve silahsızlanma alanındaki gelişmelerin tüm yelpazesi üzerinde ayrıntılı bir şekilde görüş alışverişinde bulundu. Taraflar aynı zamanda gelişen küresel ve bölgesel güvenlik çevrelerini ve bunların küresel silahların kontrolü ve silahsızlanma gündemi üzerindeki etkisini tartıştı.

Pakistan tarafı Başbakanın Türkiye'ye 03-04 Ocak 2019'da yaptığı ilk resmi ziyaret sırasında Başbakan Imran Khan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki toplantı sırasında yeniden teyit edilen Pakistan'ın Nükleer Sağlayıcılar Grubu'na (NSG) üyelik teklifi bakımından Türkiye'nin devamlı desteği için şükranlarını ifade etti.

İstişarelere iki ülke arasındaki mükemmel ikili bağları korumakta gösterilen sıcakkanlılık ve bağlılık damgasını vurdu. Bir dizi mesele üzerinde birbirlerinin karşılık gelen konumları arasındaki benzerlikleri fark eden iki taraf, çeşitli çok uluslu forumlardakiler de dahil işbirliklerini ve koordinasyonlarını sürdürmek üzerinde anlaştı.

The 6th Round of Pakistan-Turkey Bilateral Consultations on Non-Proliferation and Disarmament Issues was held in Ankara on 23 January 2019. Ambassador Alper Coskun, Director General for International Security Affairs of the Turkish Foreign Ministry led the Turkish delegation while Mr. Mohammad Kamran Akhtar, Director General (Arms Control and Disarmament) of the Ministry of Foreign Affairs led Pakistan delegation. The two sides had a detailed exchange of views on the entire spectrum of developments in the area of non-proliferation and disarmament. Both sides also discussed the evolving global and regional security environments and their impact on the global arms control and disarmament agenda. Pakistan side expressed appreciation of Turkey’s consistent support for Pakistan’s membership bid in the Nuclear Suppliers Group (NSG), which was reaffirmed in the meeting between Prime Minister Imran Khan and President Recep Tayyip Erdogan during the Prime Minister’s first official visit to Turkey on 03-04 January 2019. The Consultations were marked by warmth and cordiality in keeping with the excellent bilateral ties between the two countries. Recognizing the commonalities between their respective positions on a range of issues, the two sides agreed to continue their cooperation and coordination including at various multilateral fora.