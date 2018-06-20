ŞİMDİ İYİ DÜŞÜNMENİN ZAMANI

Mevlüt Mürsel Uzun

24 Haziran seçimine şunun şurasında birkaç gün kaldı. Seçmene hatırlatmak isterim başını iki elinin arasına alıp, kendi geleceğini dikkate alarak defalarca düşünmesini tavsiye ederim. Bu seçimde siyasiler iki cephe oluşturdu; bir tarafta 16 yıldır Türkiye’yi bir uçtan, bir uca büyük hizmetlerle donatmış olan AK Parti, diğer tarafta ise AK Parti’nin yaptıklarını yıkacak, satacak ve durduracak olan bir cephe var. Siz bakmayın Erdoğan’a karşı kin kusan art niyetli konuşanlara ve köşesinde yazanlara. Erdoğan her konuşmasında yaptığı hizmetlerden ve yapacağı projelerden söz ediyor. Ya muhalefetin adayları ne yapıyor hayatları boyunca geride bıraktıkları bir eserleri olmadığı için AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı yalan yanlış iftiralarda bulunuyorlar. Bazı köşe yazarları da 25-30 yıl öncesiyle bugünün hayat şartlarını mukayese ederek maksatlı olarak iktidarı eleştirmeye kalkışmaları bunların dünya ve Türkiye gerçeklerinden habersiz olduklarını gösteriyor.

24 Haziran seçimine gidilirken CHP, İP ve SP’nin oluşturduğu millet ittifakı millete hizmet için değil de sırf cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görevden uzaklaştırmaya yöneliktir. Bu üç benzemez partinin bir araya gelmesini kendi seçmenleri değil de, Türkiye’nin gelişmesini ve geleceğini istemeyen iç ve dış güçler istemiştir. Dikkat edilirse bu üç partiye mensup adaylardan Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel karamollaoğlu söz birliği etmişçesine terörist başı Abdullah Öcalan’ın heykelini dikeceğinin vaadinde bulunan HDP’nin şu an cezaevinde yatan eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorlar. Bundan daha beteri olan CHP adayı Muharrem İnce cumhurbaşkanlığını kazandığı takdirde yardımcılığına Selahattin Demirtaş’ı getireceğinin sözünü veriyor.

Kandil’de ki terör yuvalarının temizlenmesine de karşı çıkan bu üçlü ittifakın mecliste çoğunluğu elde etmesi halinde ülkemizin nasıl bir durumla karışı karşıya kalacağının şimdiden işaretini vermektedir.

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayları içeriden ihaneti gerçekleştiremeyen PKK ve FETÖ terör örgütünün sınırlarımızdan kuşatmaya kalkıştıklarını hiçmi bilmiyorlar? Bu ittifakı oluşturan partiler PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’nin meclise girmesini de tehlike olarak görmüyorlar. Yani sizin anlayacağınız millet ittifakının adaylarından herhangi birisinin kazanması halinde verilen sözlere bakılacak olursa terör örgütünü korumaya yönelik olduğu görülüyor.

Millet ittifakını oluşturan üç benzemezler çeşitli kesimlerin oyunu alabilmek için ayrı ayrı görüşün partileri olduklarını sergileseler de aslında bunlara kumanda eden parmakların yurt dışından olduğu herkesin malumudur. Bu üç partinin tek amacı milletin adamı olan cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yok etmeye yöneliktir.

Ülkemiz siyasi tarihinde gelmiş geçmiş partiler hiçbir zaman bugünkü millet ittifakını oluşturan partiler kadar ibretlik hataya düşmemişlerdir. Bunların yanlışlıklarını sayacak olursak birbirlerine milletvekilini kiraya vermek var, Terör örgütlerini koruma vaadi var, AK Parti’nin yaptığı hizmet eserlerini yıkmak, satmak gibi vaatler var…

Seçime şunun şurasında birkaç gün kaldı seçmen ülkemize ve milletimize karşı iç ve dış güçlerin tuzaklarını göz önüne getirerek sandıkta oyunu ona göre kullanmasını tavsiye ediyorum…