Şimşek'ten Ak Parti'ye Teşekkür Ziyareti

Gölbaşı Belediye Başkanlığı’nı kazanan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

ANKARA - Gölbaşı Belediye Başkanlığı’nı kazanan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan Şimşek, ziyarette yaptığı değerlendirmede "Başarılı ve uyumlu bir çalışma sonucunda Gölbaşılı hemşerilerimiz bizi bu göreve layık gördüler. Vermiş olduğunuz destek nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Gölbaşı’nda Cumhur İttifakı, merkezde en yüksek oy oranıyla seçimi kazandı. Kazanan Gölbaşı oldu, Gölbaşılı oldu. Allah’ın izni ile hep birlikte güzel işlere imza atacağız. Kapımız da, gönlümüz de herkese açık; Gölbaşı’mızın hikayesini yeniden yazacağız” dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, AK Parti teşkilatına seçim kampanyası çalışmaları sürecinde kendilerine vermiş olduğu destek nedeniyle teşekkür etti.

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan da yaptığı konuşmada “Ramazan Başkanımızla seçim süreci boyunca Cumhur ittifakına yakışır bir şekilde çalışarak vatandaşlarımızda birlikte olduk. Ramazan Başkanı’mızı Gölbaşı Belediye Başkanı seçtik. Ramazan Başkanı’mıza ve Belediye Meclis üyesi arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dilerim’ İfadelerini kullandı.

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarete Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis üyeleri, her iki ilçe teşkilatı mensupları, Kadın ve Gençlik Kolları ile partililer katıldı.