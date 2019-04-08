Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı Hakkında Boşanma İddiası

Türk pop müziğinin sevilen bestecisi ve şarkıcısı Sinan Akçıl 31 Aralık’ta ünlü oyuncu Burcu Kıratlı ile dünya evine girmişti. Bir süredir birlikte olduğu bilinen çift Amsterdam’da nikah masasına oturarak aşklarını evlilikle sonuçlandırmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddialara göre Akçıl ve Kıratlı çifti boşanıyor!

En sevilen Türkçe pop müzik şarkılarının bestesinde imzası bulunan Sinan Akçıl ile ünlü oyuncu Burak Kıratlı’nın evliliğinde sona gelindiği iddia edildi. Magazin basınına bomba gibi düşen bu iddianın ardından ünlü şarkıcı ve oyuncunun hayranları, bu konuyu sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri haline getirdi.

Ünlü çift hakkındaki boşanma iddiaları, Kanal D ekranlarının sevilen magazin programı “2. Sayfa”da öne çıkarıldı. Büyük bir ilgiyle takip edilen bu programda Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’nın yakın bir süre zarfında boşanacakları iddia edildi.

Neden Kıskançlık

Son günlerde hem magazin basınında hem de sosyal medyada gündem olan konulardan biri de Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’nın evliliği hakkında. Türk pop müziğinin sevilen söz yazarı ve şarkıcısı Sinan Akçıl’ın, Türk televizyon yapımlarının aranan yüzlerinden olan ünlü oyuncu Burcu Kıratlı’dan boşanmak istediği iddiaları, gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Ünlü çift arasında yaşanan krizin sebebinin kıskançlık olduğu öğrenildi. “2. Sayfa” programından alınan haberlere göre, çiftin arasında büyüyen kıskançlık krizi, Akçıl ve Kıratlı’yı boşanma kararına sürükledi. Kulislerde konuşulan iddialara göre; boşanma kararı alan çiftten Burcu Kıratlı, son anda evliliğini kurtarmak için girişimlerde bulunmasına rağmen, Sinan Akçıl’ın geri adım atmadığı ve avukatına boşanmak istediğine dair beyanda bulunduğu öğrenildi.

“Giyinmeyi Unutmuşsun”

Daha önce de kıskançlık sebebiyle sık sık tartışma yaşadıkları bilinen ünlü çift, 31 Aralık’ta Amsterdam’da gösterişli bir nikah töreni ile evlenmişti. Çiftin evlilik kararı almalarının ardından kısa bir süre içinde nikah masasına oturmaları herkesi şaşırtmıştı.

Ünlü oyuncu Burcu Kıratlı’nın nikah töreninde giydiği gelinlik magazin gündeminde ve sosyal medyada olay olmuştu. Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı’nın nikahta giydiği gelinliği görünce yaptığı “giyinmeyi unutmuşsun” yorumu uzun bir süre magazin gündemini meşgul etmişti.