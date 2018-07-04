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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 7’den 70’e her kesimin yanında olmaya devam ediyor

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 7’den 70’e her kesimin yanında olmaya devam ediyor
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Fatih’te bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Aile Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek gençlerle hoş vakit geçirdi. Ardından Başkan Ercan Belpa Yaşlılar ve Engelliler Merkezi’ni gezdi, hizmetler hakkında bilgi aldı.

Hizmet odaklı çalışmayı kendine görev bilen; gençlerin zekasından, yaşlıların tecrübesinden faydalanmaya özen gösteren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 7’den 70’e her kesimin yanında olmaya devam ediyor.

GENÇLERLE HOŞ SOHBET

Başkan Ercan Sincan Fatih’te bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi. Başkan Ercan Merkezi dolaştı, hizmetler hakkında bilgi aldı.

Aile Yaşam Merkezi’nde yer alan Kuran kursları ile etüt merkezlerini gezen Başkan Ercan derslere katıldı, gençlerle bol bol sohbet etti. Başkan Ercan spora gönül veren gençleri de ilgiyle izledi. Aile Yaşam Merkez’inde bulunan gençler desteklerinden dolayı Başkan Ercan’a tablo hediye ederek teşekkür etti.

“YAŞLILAR VE ENGELLİLER HER ZAMAN BAŞ TACIMIZ”

Başkan Ercan Aile Yaşam Merkezi’nin ardından Belpa Yaşlılar ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Faaliyetler hakkında bilgi alan Başkan Ercan Merkezde bulunan vatandaşlarla yakından ilgilendi, bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Vatandaşlar ise Başkan Ercan’ın ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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