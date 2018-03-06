Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, bu defa Sincan Sanayi esnafıyla bir araya geldi

Sanayi esnafının yoğun ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Ercan “Toprak için su ne ise ekonomi ve gelişmişlik için de sanayi odur” ifadelerini kullandı.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hareket eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan her fırsatta ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Vatandaşın ne dediğini özenle takip eden Başkan Ercan gerek halk günleri gerekse esnaf gezileriyle talep ve önerileri yerinde dinliyor. Başkan Ercan’ın bu seferki durağı Sincan sanayi sitesi oldu. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Ercan merak edilen soruları da yanıtladı.