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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan esnaf ziyaretlerine devam ediyor

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan esnaf ziyaretlerine devam ediyor
Her fırsatta ilçe sakinleriyle bir araya gelen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan esnaf ziyaretlerine ayrı bir önem veriyor.

Programının çoğunu esnaf ziyaretine ayıran Başkan Ercan Ayaş Caddesi, Bahçe caddesi, Erkunt Caddesi, Emlak Sokak, Nur Sokak, Plevne Caddesi, Atatürk Caddesi, vatan caddesi, Lale Caddesi ile Onur Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Vatandaş ve esnafla sık sık fotoğraf çektiren Başkan Ercan talepleri ve önerileri de ilgiyle dinledi.

“Vatandaşımızın ve esnafımızın görüşleri bizim için çok önemli” diyen Başkan Ercan ziyaretlerde vatandaş ve esnafla hem dertleşiyor hem de talepleri dinleme, önerileri konuşma fırsatı buluyor.

Esnaf ziyaretlerinin ardından ilçede mağaza ve restoran açılışına katılan Başkan Ercan “Hedefimiz en iyi hizmeti Sincanımıza ulaştırmak. Vatandaşımızdan aldığımız güç ve destekle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sincanımız ve vatandaşlarımız her şeyin en güzeline layık.” diye konuştu.

BAŞKAN MURAT ERCAN’A BÜYÜK İLGİ

İlçede uğramadık kapı bırakmayan Başkan Ercan gittiği her yerde sevgiyle karşılaştı. Başkan Ercan’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar bu ziyaretlerin kendilerine moral verdiğini vurguladı. 

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