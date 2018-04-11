Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan polis teşkilatının kuruluşunun 173.yılı nedeniyle Sincan İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci'yi makamında ziyaret etti

Asayişin temin edilmesi noktasında teşkilatın yürütmüş olduğu çalışmalara her zaman destek veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ilçe teşkilatının çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Ercan, “Polis teşkilatımız gece gündüz demeden bizler için çalışıyor. Her zaman yanınızdayız.” sözleriyle de desteklerinin devam edeceğine vurgu yaptı.
SİNCAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜNDEN TEŞEKKÜR
Yapılan ziyaretten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Sincan İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci de desteklerinden ötürü Başkan Ercan’a teşekkür etti. Demirci; “Desteklerinizi bizden hiç esirgemediniz. Teşkilatım adına teşekkür ediyorum.” dedi.
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