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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Tıp Bayramı’nda Sincan’da görev yapan doktorlarla bir araya geldi

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Tıp Bayramı’nda Sincan’da görev yapan doktorlarla bir araya geldi
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan doktorlarla bir araya geldi. Başkan Ercan’ın ev sahipliğindeki program Sincan Kültür Evi’nde düzenlendi.

Programa; Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan İlçe Sağlık Müdürü Tuba Yiğit, Sincan Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Hamdullah ve Sincan’da görev yapan doktorlar katıldı.

Misafirlerini kapıda karşılayan Başkan Ercan Doktorların sorularını da yanıtladı. Hep beraber çalışmanın vurgusunu yapan Başkan Ercan “Tüm sağlık çalışanlarının tıp bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Anne karnında başlayan hayat yolculuğunun ilk gününden, ölüme kadar geçen hayatımızın her alanının doğrudan içinde olan ve yaptıkları işlerle büyük sorumluluk alan sağlık çalışanlarımız sadece sağlık alanında değil, toplumsal hayatında her karesinde şefkatli, azimli ve fedakârca çalışmaktadırlar bugün burada doktorlarımız ve hastane çalışanlarımız ile bir araya geldik. Tüm tıp camiamızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum” dedi.

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