Sincan Belediyesi 10 ile 13 yaş arasında Sincan’da ikamet eden çocuklara ücretsiz kodlama (yazılım) eğitimi veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk 100 günlük icraat programında önem atfettiği “kodlama ve algoritmik düşünme, senaryo, kritik düşünme, robotik konularının derslere entegre edilmesi” konusuna Sincan Belediyesinden de destek geldi.

Bu eğitimlerle gençlere yeni bir yetenek kazandırmak ve yakın gelecekte ülkemizin bu alandaki iş gücü ihtiyacını gidermeyi hedefliyor.

ÇOCUKLAR YENİ BİR YETENEK VE İSTİHDAM ALANI KAZANIYOR

Belediyenin sunduğu bu imkan sayesinde kursa katılan çocuklar belirli bir düzeyde kodlama eğitimi alarak yeni bir beceri ve yetkinlik kazanıyor. Çocuklar kodlama eğitimi ile çağın getirdiği teknolojik sistemi daha kolay kavrayabilecek ve böylece ülkemize yeni bir yetenek ve istihdam alanı kazandırılacak. Eğitimler belirli periyotlarda devam edecek.

KURSLARA TALEP YOĞUN

Kodlama eğitimlerine taleplerin yoğun olduğunu vurgulayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan,"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük icraat programında yer alan kodlama ve robotik öğrenimi konusunda biz de üstümüze düşeni yapıyoruz. Bu noktada kurslarımızdan yararlanan çocuklarımız ve velilerimizden olumlu dönüşler alıyoruz." diye konuştu.