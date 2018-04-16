Sincan Belediyesi ailelerin mutluluğuna ortak oluyor. Sincan’da dünyaya gelen bebeklerin ilk hediyelerini veriyor

Sincan’da dünyaya gözlerini açan bebekler çok şanslı. Sincan Belediyesi ailelerin bütçesine katkı sağlamak amacıyla yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarının yer aldığı bir set hediye ediyor.

Doğum yapan annelere, içerisinde yeni doğan bebeğin ihtiyaç duyacağı temel malzemelerin bulunduğu bir bebek çantası hediye ediliyor. BEBEKLER İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ Paketler büyük bir özenle hazırlanıyor. Hoş Geldin Bebek Paketi’nin içinde; çıtçıtlı atlet, 2’li bebek takımı, taşıma çantası, biberon, bebek şampuanı, ıslak mendil, alt açma takımı, dijital ateş ölçer, bebek battaniyesi, bebek bakım ve taşıma çantası (2’li), 5’li zıbın takımı, patik, bebek yemek önlüğünü yer alıyor. NASIL YARARLANILIYOR? Doğum sonrasında 0- 3 aylık bebekler için başvuru yapabilen aileler, ikametgâh, çocuğun kimliği ve doğum belgesiyle birlikte Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurarak doğum paketini alabiliyor. 4 BİN 500 BEBEK Sincan Belediyesi Başkanı Murat Ercan ailelerin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla yola çıktıklarını belirterek,” projede bugüne kadar 4 bin 500 aileye ‘ Hoş Geldin Bebek ’ setini hediye ettik.” diye konuştu.