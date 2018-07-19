Sincan Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başlattığı “Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi” projesine destek verdi

Okulların tatil olmasıyla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığının koordinesi ve Millî Eğitim Bakanlığının denetiminde açılan yaz Kur'an kurslarına Sincan Belediyesi'nden büyük destek…

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başlattığı “Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi” projesine bir destek de Sincan Belediyesi’nden geldi. Sincan Belediyesi camilerde çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocukların camiye olan ilgi ve sevgisini artırmayı amaçlıyor.

CAMİLERDE ÇOCUK SESİ ARTIYOR

İlçedeki tüm camilerde çocuk ve gençlere Kur'an eğitimi, ibadet, ahlak gibi dini bilgiler veriliyor. Gün içinde aynı zamanda Karagöz Hacivat, Semazen kukla gösterisi ve çeşitli yarışmalar düzenleniyor. Böylece Camilerde açılan yaz Kur’an kurslarına katılan öğrenciler dinî bilgileri ve Kur’an-ı Kerim’i severek öğreniyor.

VELİLER HİZMETTEN OLDUKÇA MEMNUN

Çocuklarının dini eğitim almasını isteyen veliler Sincan Belediyesi’nin uygulaması sayesinde çocuklarının camilere güle oynaya gittiğini belirtti ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkürlerini iletti. Başkan Ercan “İlçemizdeki camilerde uygulamaya başladığımız etkinliklerle çocuklarımıza küçük yaşlarda cami alışkanlığını kazandırmayı amaçlıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız camilerin de bereketidir. Bu vesile ile projemize destek veren tüm ailelerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu