Sincan Belediyesi “Etkili iletişim ve beden dili” konusunda seminer düzenledi

Sürekli düzenlediği eğitim seminerleri ile adından sıkça söz ettiren Sincan Belediyesi bu kez “Beden Dili ve Etkili İletişim” konusunu ele aldı.

Daha iyi hizmet sunmak için her fırsatta eğitim programları düzenleyen Sincan Belediyesi “Etkili iletişim ve beden dili” konusunda seminer verdi. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen seminerde etkili ve doğru iletişimin önemi vurgulandı.

Eğitimde beden dilinin önemi, verdiği mesajlar, İletişim nedir, neden önemlidir, iletişimi etkileyen olumsuz durumlar, dinleme ve empati gibi konular ele alındı. Günlük hayatta daha sağlıklı iletişim mesajları vermek için örnekler üzerinde uygulamalar da yapıldı.

BELEDİYE PERSONELLERİ DE BİLGİLENDİRİLDİ

Kursiyerlerin ardından “Beden Dili ve Etkili iletişim” semineri Belediye personellerine de verildi. Büyük ilgi gören seminerde belediye personelleri verimli iletişim kurma yolları ile beden dilinin etkileri konusunda bilgilendirildi. Eğitimde ayrıca doğru konuşmanın yanı sıra dinlemenin de ne kadar önemli olduğu vurgulandı.