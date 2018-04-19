Sincan Belediyesi Hanımlar Konağı sakinleri için moral gezileri düzenleniyor

Sincan Belediyesi 11 ayrı noktada hizmet verdiği Hanımlar Konağı’ndaki sakinler için eğitimlerin yanı sıra geziler düzenleyerek psikolojik destek de veriyor.

Sincan Hanımlar Konağı üyeleri; Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü eşliğinde Ankara’yı geziyor; Ahmet Hamdi Akseki cami, Millet cami ve Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerini ziyaret ediyor.

GEZİYE KATILAN SİNCANLI HANIMLAR MUTLU

İkincisi düzenlenen gezide keyifli bir gün geçiren Konak sakinleri bol bol moral depoladı. Hanımlar, kendileri için düzenlenen organizasyondan ve sağlanan imkanlardan dolayı Sincan Belediyesi Başkanı Murat Ercan'a teşekkür ederek duydukları memnuniyeti dile getirdi.

GEZİLER DEVAM EDECEK