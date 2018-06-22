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Sincan Belediyesi kültür gezilerine bu yıl 8 bin kişi katılıyor

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Sincan Belediyesi kültür gezilerine bu yıl 8 bin kişi katılıyor
Sincanlıların yoğun ilgi gösterdiği kültür gezileri devam ediyor.

Gruplar halinde yapılan gezilere her yıl binlerce vatandaş katılıyor. Sincan Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen gezilerde tarihi ve kültürel değerler yerinde tanıtılıyor. Özellikle gençlerin katılımına önem veren Sincan Belediyesi, genç nesillerin tarih ve kültür miraslarımızı tanımasını ve sahip çıkmasını amaçlıyor.

İLK ETAPTA 2500 KİŞİ

20 binin üzerinde başvurunun olduğu Kültür gezilerine bu yıl toplam 8 bin kişi katılıyor. İlk etapta öğrencilerin de yer aldığı 2500 kişi Çanakkale, İstanbul ve Safranbolu’yu gezerek, tarihi ve kültürel değerleri yerinde görme fırsatı buldu.

KÜLTÜR GEZİLERİ SİNCANLILARIN BEĞENİSİNİ TOPLUYOR

Sincan Belediyesi’nin düzenlediği kültür gezilerinden vatandaşlar oldukça memnun… Geziye katılanlar tarihi ve kültürel mirasları görmelerinin yanı sıra ikram ve rehber hizmeti ile de keyifli anlar yaşadı. Gezilerden büyük bir beğeni ile dönen Sincanlılar, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür ediyor.

İstanbul Gezisine katılan Nazım adlı vatandaş, “Tarihi ve kültürel değerlerimizi daha yakından tanıma fırsatı verdiği için Sincan Belediye Başkanımız Murat Ercan’a teşekkür ederim. Görevli arkadaşlar çok ilgiliydi. Tekne turuna katılıp hem İstanbul’u denizden gördük hem de muhteşem manzara eşliğinde yemeğimizi yedik. Her şey için teşekkürler.” sözleriyle duygularını ifade etti. Safranbolu gezisine katılan Emine Y. ise gezinin kendisi için unutulmaz bir anı olduğunu ve bunun için Sincan Belediyesi’ne teşekkür ettiğini aktardı.

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