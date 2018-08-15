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Sincan Belediyesi, Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı

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Sincan Belediyesi, Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı
Sincan Belediyesi 21 Ağustos günü başlayacak Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların huzurlu bir şekilde kurban alışverişini yapabilmesi ve ibadetini gerçekleştirmesi için iki bölgede modern kurban satış ve kesim alanı kuruldu.

Sincan Belediyesi, vatandaşın mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesi için her alanda çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların her türlü ihtiyacına cevap verecek modern alanlar oluşturuldu. Kurban satış alanı için başvuruda bulunan satıcılarının çadır yerleri kura ile belirlendi. Çimşit ve Yenikent olmak üzere bu yıl iki ayrı alanda vatandaşlara hizmet veriliyor.

Çimşit’te 200 büyükbaş, 50 küçükbaş hayvan çadırı; Yenikent’te ise 20’si büyükbaş, 30’u küçükbaş olmak üzere toplam 80 çadır bulunuyor. Satış yerlerinin yanı sıra 3’ü Çimşit 1’i Yenikent’te olmak üzere toplam 4 kesim alanı da mevcut.

7/24 ZABITA GÖREVDE

Kurban satıcıları ile kurban almaya gelen tüm vatandaşların her türlü ihtiyaçları da Sincan Belediyesi tarafından karşılanıyor. Kantin, otopark, 24 saat sıcak su bulunan duş kabinleri ile su tankerleri alanda hazır bulunuyor. Ayrıca Veteriner, temizlik ve sağlık hizmetleri de veriliyor. Bunun yanı sıra alanlar 24 saat korunuyor. Hem zabıta görevlileri tarafından hem de alanın dört bir köşesine yerleştirilen kameralar ile vatandaşların güven içinde alışverişini yapmaları sağlanıyor.

Sincan Belediyesi kurban kesimi sırasında ve sonrasında vatandaşların ibadetlerini en uygun şekilde yerine getirmesi için çalışmalarını Kurban Bayramı boyunca da artırarak devam ettirecek. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan,” Vatandaşlarımızın rahat ve temiz bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirmeleri için modern kurban satış ve kesim alanını oluşturduk. Belediye ekiplerimiz çeşitli tedbirler ve düzenlemelerle bayrama yakışır bir Sincan için 7/24 mesai başında hizmetlerini sürdürüyor.” diye konuştu.

SERBEST KESİM ALANLARI DA MEVCUT

Kurbanlıklarını kendileri kesmek isteyen vatandaşlar için de özel alanlar tahsis edildi. 2018 yılı Kurban Komisyon kararlarıyla belirlenen ücretli ve ücretsiz serbest kesim alanları da vatandaşa hizmet verecek.

Tandoğan mahallesi Salı pazarı

Osmanlı mahallesi Pazar yeri

İstasyon mahallesi Pazar yeri

Plevne Mahallesi Perşembe pazarı

Yeni Çimşit kurban pazarı

GOP Mahallesi Çarşamba Pazar yeri

Fatih Tura arkası yeni Pazar yeri

Pınarbaşı Mahallesi Pazar yerinde vatandaşlar serbest kurban kesimi yapabilecek. Bu bölgelerde de Sincan Belediyesi tarafından temizlik ve su temini hizmetleri verilecek. 

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