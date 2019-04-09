Sincan Belediyesi Öğrencilerden Sonra Vatandaşları da Geziye Götürüyor
Sincan Belediyesi, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği kültürgezilerine başladı.
Sincan Belediyesi Öğrencilerden Sonra Vatandaşları da Geziye Götürüyor
KÜLTÜR GEZİLERİ BAŞLADI
Sincan Belediyesi, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği kültür
gezilerine başladı. İlk etapta 600 öğrenci Çanakkale ve 435
öğrenci de Kapadokya’yı gezerek tarihi ve kültürel değerleri
yerinde görme fırsatı buldu. Bu hafta 435 öğrenci Bilecik’e 720
öğrenci de Çanakkale’yi gezecek.
Sincanlıların yoğun ilgi gösterdiği kültür gezileri başladı. Gruplar halinde
yapılan gezilere her yıl binlerce vatandaş katılıyor. Sincan Belediyesi
tarafından ücretsiz olarak düzenlenen gezilerde tarihi ve kültürel değerler
yerinde tanıtılıyor. Özellikle gençlerin katılımına önem veren Sincan
Belediyesi, önceliği okullara verdi. İlk etapta 600 öğrenci Çanakkale ve
435 öğrenci de Kapadokya’yı gezdi.
Geziye katılan öğrenciler tarihi ve kültürel mirasları görmelerinin yanı sıra
ikram ve rehber hizmeti ile de keyifli anlar yaşadı. Gezilerden büyük bir
beğeni ile dönen öğrenciler, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a
teşekkür etti.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Belediye olarak kültür ve sosyal
hizmetlere önem verdiklerini ifade ederek, " Şehrin gelişimi için alt yapı
hizmetleri kadar o şehirde yaşayan insanların kültür ve sosyal
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmetlerin de gerçekleştirilmesi
önemlidir. Özellikle gençlerimizin kültür gezilerine katılarak tarih ve kültür
miraslarımızı tanıması ve sahip çıkmasını amaçlıyoruz.” diye konuştu.
GEZİLER EKİM AYINA KADAR DEVAM EDECEK.
Bu hafta 435 öğrenci Bilecik, 720 öğrenci de Çanakkale’ye gidecek.
Öğrenci gruplarının yanı sıra kura ile belirlenen, Sincan’da ikamet eden
vatandaşlar da tercih ettikleri illeri gezmeye başladı.
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