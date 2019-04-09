Sincan Belediyesi Öğrencilerden Sonra Vatandaşları da Geziye Götürüyor

KÜLTÜR GEZİLERİ BAŞLADI

Sincan Belediyesi, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği kültür

gezilerine başladı. İlk etapta 600 öğrenci Çanakkale ve 435

öğrenci de Kapadokya’yı gezerek tarihi ve kültürel değerleri

yerinde görme fırsatı buldu. Bu hafta 435 öğrenci Bilecik’e 720

öğrenci de Çanakkale’yi gezecek.

Sincanlıların yoğun ilgi gösterdiği kültür gezileri başladı. Gruplar halinde

yapılan gezilere her yıl binlerce vatandaş katılıyor. Sincan Belediyesi

tarafından ücretsiz olarak düzenlenen gezilerde tarihi ve kültürel değerler

yerinde tanıtılıyor. Özellikle gençlerin katılımına önem veren Sincan

Belediyesi, önceliği okullara verdi. İlk etapta 600 öğrenci Çanakkale ve

435 öğrenci de Kapadokya’yı gezdi.

Geziye katılan öğrenciler tarihi ve kültürel mirasları görmelerinin yanı sıra

ikram ve rehber hizmeti ile de keyifli anlar yaşadı. Gezilerden büyük bir

beğeni ile dönen öğrenciler, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a

teşekkür etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Belediye olarak kültür ve sosyal

hizmetlere önem verdiklerini ifade ederek, " Şehrin gelişimi için alt yapı

hizmetleri kadar o şehirde yaşayan insanların kültür ve sosyal

ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmetlerin de gerçekleştirilmesi

önemlidir. Özellikle gençlerimizin kültür gezilerine katılarak tarih ve kültür

miraslarımızı tanıması ve sahip çıkmasını amaçlıyoruz.” diye konuştu.

GEZİLER EKİM AYINA KADAR DEVAM EDECEK.

Bu hafta 435 öğrenci Bilecik, 720 öğrenci de Çanakkale’ye gidecek.

Öğrenci gruplarının yanı sıra kura ile belirlenen, Sincan’da ikamet eden

vatandaşlar da tercih ettikleri illeri gezmeye başladı.