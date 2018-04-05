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Sincan Belediyesi, "Okuma-Yazma Seferberliği” ne destek vermeye devam ediyor

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Sincan Belediyesi, "Okuma-Yazma Seferberliği” ne destek vermeye devam ediyor
Sincan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen ve başlatıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören "Okuma-Yazma Seferberliği” ne destek vermeye devam ediyor.

Kadınların birçok kurstan faydalanmasını sağlayan Sincan Belediyesi, ‘ilçede okuma yazma bilmeyen kimse kalmayacak’ sloganıyla yol alıyor. Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından okuma yazma bilmeyen vatandaşlar için seferberlik kapsamında okuma yazma kursları düzenleniyor. Kurslarda tamamen ücretsiz hizmet veriliyor.

Kurslar şimdilik Temelli ve Törekent ‘te eğitime başladı. Talep doğrultusunda tüm konak ve kültür merkezlerinde okuma yazma kursları açılmaya devam edecek.

OKUMA YAZMA KURSLARINA İLGİ ARTIYOR

Kurslara Sincanlı kadınların ilgisi yoğun. Çeşitli nedenlerle okuma imkanı bulamayan kadınlar okuma yazma eğitiminin ardından okur yazar belgesi almaya hak kazanıyor.

SİNCAN BELEDİYESİ YENİ KURSİYERLERİNİ BEKLİYOR

Eğitim görmek isteyen vatandaşlar Belediye’nin tüm konak ve kültür merkezlerine başvuru yapabilecek. Yeni eğitim takvimi ilerleyen günlerde açıklanacak.

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