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Sincan Belediyesi şanlı Çanakkale Zaferinin 103. yılında kahramanlarımız için özel bir program düzenleyecek

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Sincan Belediyesi şanlı Çanakkale Zaferinin 103. yılında kahramanlarımız için özel bir program düzenleyecek
Çanakkale Destanının yüzyılı aşkın haklı gururu Sincan Kapalı Spor Salonunda bir kez daha yaşanacak. 18 Mart Pazar günü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Esat Kabaklı ve TV programcısı Bahri Özüpek’in Sincanlılarla buluşacağı programda şehitler dualarla anılacak

Kahraman Mehmetçiğin 102 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı “Çanakkale Destanı” nın gururu Sincan’da yaşanacak. Sincan Belediyesi tarafından düzenlenecek olan programda aziz şehit ve gazilerimiz rahmet ve minnetle anılacak.

UNUTULMAZ ANLAR YAŞANACAK

Sincan Kapalı Spor Salonunda 18 Mart Pazar günü saat 19.30’da başlayacak olan programın sunuculuğunu TV Programcısı Bahri Özüpek yaparken Esat Kabaklı vatandaşların bam teline dokunacak. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise dualarını şanlı destanlar yazan kahramanlarımız için edecek.

ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULACAK

Geçtiğimiz günlerde Sincan Belediyesi ile Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen gençlere Çanakkale Zaferi’nin eşsiz destanını öğretmek amacıyla yapılan bilgi yarışmasının finalistleri de ödülleriyle buluşacak. Okullar arası resim ve kompozisyon yarışmalarının da derece giren öğrenciler ödüllerini yine bu programda alacak.

VATANDAŞLARA ÇANAKKALE MENÜSÜ

Sincan Belediyesi’nin düzenlediği programın dikkat çeken bir diğer özelliğiyse vatandaşlara dağıtılacak olan ikramlar… Yaşanılan zorlukları anlamak için Çanakkale’de savaşan askerlerin yediği şekersiz üzüm hoşafı, buğday çorbası ve ekmek ikram edilecek.

Çanakkale Savaşı’nın öneminden bahseden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumaya kararlı bir millet karşısında durabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Birçok hain teşebbüs karşısında aynı vakur duruşu sergileyen ecdadın torunlarıyız. İşte Çanakkale bu duruşun temsilidir. Biz iliklerimize kadar hissettiğimiz bu duygudan hareketle vatanı için göğsünü siper eden şehitlerimizi anma gecesi düzenliyoruz. Şehadet şerbeti için yüzlerce kahramanı anacağımız bu programa bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum” diye konuştu.

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