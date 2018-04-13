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Sincan Belediyesi Sincan Halkının Yükünü hafifletmek için çalışmalarını sürdürüyor

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Sincan Belediyesi Sincan Halkının Yükünü hafifletmek için çalışmalarını sürdürüyor
Vatandaşların semt pazarlarına rahat ulaşım sağlaması amacıyla Belediye ücretsiz servis hizmeti sunuyor. Özellikle hanımların rağbet ettiği servisler, her gün Sincanlılara hizmet veriyor.

Sincanlılar belirli bir güzergahta hareket eden servislerle pazarlara ulaşıp tekrar evlerine dönebiliyor. Böylece Poşet taşıma zahmetinden kurtuluyor. İlçe genelindeki tüm pazar yerlerinde hizmet veren servisler gün boyu sefer düzenliyor. Sabah saat 10.00’dan 18.00’ e kadar Sincanlılara hizmet veriliyor.

BAŞKAN MURAT ERCAN SERVİSLERİ YERİNDE İNCELEDİ

Her gün mutlaka esnaf ziyaretinde bulunmaya özen gösteren Başkan Ercan Tandoğan Mahallesi’nde kurulan Salı pazarına gitti. Sincan Belediyesi Başkanı Murat Ercan pazar esnafıyla tek tek görüştü, vatandaşlarla sohbet etti. Pazar ziyareti sırasında ücretsiz servis hizmetini de yerinde denetledi. Başkan Ercan ücretsiz servis hizmetinden yararlanan vatandaşlara memnun olup olmadıklarını sordu, servis şoförlerine de hayırlı işler diledi.

SİNCANLILAR MEMNUN

Sincanlılar ücretsiz pazar servislerinden son derece memnun. Özellikle hanımlar kimseye muhtaç olmadan pazara gelip alışveriş yaptıklarını vurgulayarak; Belediye Başkanı Murat Ercan’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti  

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