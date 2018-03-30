Sincan Belediyesi, Sultan II. Abdülhamid’in hayatının anlatıldığı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı

Tiyatro Sanatçısı Ahmet Yenilmez'in yazıp ve yönettiği "Usta" adlı oyun Sincan’da seyirciyle buluştu. Sultan II. Abdülhamid’in hayatının ele alındığı oyun vatandaşlardan tam not aldı.

Sosyal belediyecilik ve kültür anlayışıyla hareket eden Sincan Belediyesi, Sultan II. Abdülhamid ’in hayatının anlatıldığı tiyatro oyunu na ev sahipliği yaptı. Lale Konferans Salonunda sergilenen oyuna vatandaşların ilgisi yoğundu.

Osmanlı Hanedanının 34. Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şehzadelik günlerinden başlayıp son günlerine kadar olan dönemi anlatan ve baba-kız ilişkisi üzerinden ilerleyen oyunda Abdülhamid Han’ı ünlü Oyuncu Ahmet Yenilmez canlandırdı. Oyunun Yazar ve yönetmenliğini de üstlenen Yenilmez'in yanı sıra oyunda Tilbe Germencik ve Zülfü Demirtaş da rol aldı.

BAŞKAN ERCAN DA OYUNU ÖN SIRADAN İZLEDİ