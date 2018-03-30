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Sincan Belediyesi, Sultan II. Abdülhamid’in hayatının anlatıldığı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı

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Sincan Belediyesi, Sultan II. Abdülhamid’in hayatının anlatıldığı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı
Tiyatro Sanatçısı Ahmet Yenilmez'in yazıp ve yönettiği "Usta" adlı oyun Sincan’da seyirciyle buluştu. Sultan II. Abdülhamid’in hayatının ele alındığı oyun vatandaşlardan tam not aldı.

Sosyal belediyecilik ve kültür anlayışıyla hareket eden Sincan Belediyesi, Sultan II. Abdülhamid’in hayatının anlatıldığı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Lale Konferans Salonunda sergilenen oyuna vatandaşların ilgisi yoğundu.

Osmanlı Hanedanının 34. Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şehzadelik günlerinden başlayıp son günlerine kadar olan dönemi anlatan ve baba-kız ilişkisi üzerinden ilerleyen oyunda Abdülhamid Han’ı ünlü Oyuncu Ahmet Yenilmez canlandırdı. Oyunun Yazar ve yönetmenliğini de üstlenen Yenilmez'in yanı sıra oyunda Tilbe Germencik ve Zülfü Demirtaş da rol aldı.

BAŞKAN ERCAN DA OYUNU ÖN SIRADAN İZLEDİ

Sahnelenen oyundan büyük keyif aldığını dile getiren Başkan Ercan Sultan Abdülhamid Han’ın tarihteki önemine vurgu yaptı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “O dönemin olanaklarıyla Abdülhamid Han’ın kurduğu okulda yetişen öğrenciler bir gün aymazlık içinde bu ümmeti coğrafyadan silmek isteyenlerle işbirliği yaptılar. Dışardakilerin yanı sıra asıl tehlike içimizdeki düşmandır” dedi.

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