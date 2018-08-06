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Sincan Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

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Sincan Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı
Sincan Belediyesi’nin kamu şirketi olan SİNKENT LTD ŞTİ ve Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan müzakereler sonucunda Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Sincan Belediye binasında yapılan imza törenine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Hizmet- İş Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Hizmet- İş Ankara 1 nolu Şube Başkanı Raşit Şahin ile Sinkent Genel Müdürü Osman Özüpek katıldı.

1442 PERSONELE MÜJDE

İmzalanan protokol ile Sinkent personeli maaşlarında ve sosyal haklarında iyileştirme yapıldı. 1442 personeli kapsayan protokol ile %8,16’ya varan oranda zam verilecek. 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.

Toplu iş sözleşmesi protokolünün imzalanmasının ardından hatıra fotoğrafı çekildi. Tören çiçek ve hediye takdimi ile sona erdi.

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