Sincan Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri tamamlandı

2018 yılının ilk Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinde başarılı olan girişimciler sertifikalarını aldı.

Lale Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sertifika törenine, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan KOSGEB Müdürü Ahmet Koç, İŞ-KUR İl Müdür Yardımcısı Üzeyir Yıldırım ve sertifika almaya hak kazanan girişimciler katıldı.

BAŞKAN ERCAN’A TEŞEKKÜR

Sertifika töreninde işyerlerini açan girişimcileri örnek gösteren KOSGEB Müdürü Ahmet Koç sertifika alacak olanlara tavsiyelerde bulundu. 2011 yılından itibaren yaklaşık 1740 kişiye sertifika kazandırdıklarının altını çizen Koç, kapısını her zaman açık tutan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ‘a teşekkür etti.

SİNCAN’IN BAŞARISI TÜRKİYE ORTALAMASI ÜZERİNDE

İŞ-KUR İl Müdür Yardımcısı Üzeyir Yıldırım da girişimciliğin öneminin gün geçtikçe arttığına vurgu yaparak, son 5 yılda 450 binin üzerinde kişinin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinden faydalandığını kaydetti. Sincan Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile gerçekleştirilen eğitimler sonrası kendi işletmesini kuranların oranının yüzde 20 olduğunu belirten Yıldırım “Bu gerçekten çok büyük bir başarı. Türkiye ortalamasının çok üzerinde… Sincan Belediyemizi ve Sincanlıları tebrik ediyorum. Sertifikalarını almaya hak kazanan girişimci adaylarımızın işletmeleriyle hem ülkemize hem de kendilerine güzel işler yapmasını temenni ediyorum” dedi.

“GİRİŞİMCİ DEMEK İSTİHDAM DEMEK”

Törende konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan girişimci adaylarını kutlayarak, süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti. Girişimcinin her daim yanında olduklarını aktaran Başkan Ercan “Hükümetimizin KOSGEB ve İŞKUR aracılığıyla yaptığı bu imkânlardan yararlanan geleceğin iş adamları ve iş kadınları olan siz kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Girişimci demek iş demek, istihdam demek. İstihdam demek işsizliğe çare demek. İşsizliğe çare kalkınma demek. Yani Ülkemizin daha fazla gelişmesi ve ilerlemesi demek. Bu yüzden bu eğitimler çok önemli ” dedi.

Ülkenin geleceğini hep beraber inşa edeceğimizi söyleyen Başkan Ercan “Göreve geldiğim ilk andan itibaren istihdam ile ilgili neler yapabilirizin gayretindeyim. Bununla ilgili gerek esnafımızla gerekse Organize Sanayi Bölgelerinin yönetim kurullarıyla sürekli istişare halindeyim. İnşallah önümüzdeki günlerde bununla ilgili gerekli adımı atacağız” diye konuştu.