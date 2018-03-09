Sincan Belediyesi’nden kadınlara özel program

Dünya Kadınlar Günü’nde Sincan Belediyesi kadın çalışanlarıyla buluşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan onlarca kadına gül hediye ederek “Size bir gün değil 365 günün tamamını atfetmek en doğrusudur” dedi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ’nde kadın çalışanlarını unutmadı. Sincan Kültür Evi’nde düzenlenen programda Sincan Belediyesi’nin kadın çalışanları tek çatı altında buluştu. Başkan Ercan’ın ev sahipliğindeki programa; AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, MHP Sincan İlçe Yönetimi ve onlarca kadın çalışan katıldı.

Kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Başkan Ercan “Öncelikle Sincanımız için ürettiğiniz emek ve çaba için teşekkür ederim. Sizlerle mesai arkadaşı olmaktan, ilçemiz için ürettiğimiz işlerdeki başarılarımıza ortak olmaktan son derece gururluyum” dedi.

Belediye olarak kadınları önemsediklerini kaydeden Başkan Ercan " Dünyayı erkekler yönetir, erkekleri de hanımlar. Dolayısıyla siz hem dünyayı hem de evinizi yönetiyorsunuz. Size bir gün değil 365 günün tamamını atfetmek en doğrusudur” diye konuştu.