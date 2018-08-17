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Sincan Belediyesi'nin sahip olduğu ISO 9001:2008 versiyonu Kalite Yönetim Sistemi sertifikası, süresinin dolması nedeniyle yenilendi

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Sincan Belediyesi'nin sahip olduğu ISO 9001:2008 versiyonu Kalite Yönetim Sistemi sertifikası, süresinin dolması nedeniyle yenilendi
Sincan Belediyesi ve bağlı birimleri tek tek incelendi ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem şartlarını karşıladığı görüldü.

2010 yılından beri ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi sertifikalarına sahip olan Sincan Belediyesi’nde, 2015 yılında Uluslararası standartlar Organizasyonu Teknik Komite tarafından güncellenen son versiyon şartlarına uygunluğu için sistem denetimi yapıldı.

BİRİMLER TEK TEK DENETLENDİ

Sincan Belediyesi kurum geneli ve birimler tek tek denetlenerek ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesi’nin gerekleri için güncelleme çalışmaları yürütüldü. Denetleme çalışmaları TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından yetkilendirilen BBS (Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri) kuruluşunun Yusuf Yılmaz Başkanlığındaki ekibi tarafından gerçekleştirildi. Yapılan denetleme sonunda Sincan Belediyesi ve bağlı birimlerinin Kalite Yönetim Sistem şartlarını karşıladığı görüldü.

Denetim kapanış toplantısında Sincan Belediye’sinin Kalite yönetim sistem çalışmalarının TS EN ISO 9001: 2015 versiyonu şartlarını yerine getirdiği denetim heyeti tarafından açıklandı.

Toplantı da ayrıca vatandaş memnuniyetine ve insan odaklı hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi amacına yönelik gayretlerin artarak devam ettirileceği vurgulandı.

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