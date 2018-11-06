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Sincan Belediyesi'nin TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem sertifikası yenilendi

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Sincan Belediyesi'nin TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem sertifikası yenilendi
Ek olarak TS EN ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Sistem sertifikası almaya da hak kazandı. TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem sertifikası ile TS EN 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim sertifikası Başkan Ercan’a takdim edildi.

2011 yılında TS EN ISO 9001: 2008 versiyonunu alan Sincan Belediyesinin sertifikası yenilendi. En son 2015 versiyonu şartlarına göre güncellenen TS EN ISO 9001:2015 Kalite yönetim Sistem sertifikası, Başkanlık makamında gerçekleşen törenle yetkili Akredite Kuruluşu Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yılmaz tarafından Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a takdim edildi.

Sincan Belediyesi, Kalite Yönetim sertifikasının yanı sıra vatandaş memnuniyetini sistematik bir şekilde dikkate alıp işlemlerinde yerine getirmenin göstergesi olan TS EN ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi sertifikasına da layık görüldü.

“VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ DAHA DA ARTTIRACAĞIZ”

Törende konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan konuşmasında vatandaşa hizmet götürmenin yanı sıra vatandaşın gönlüne dokunmanın önemini özenle vurguladı. Başkan Ercan “Vatandaşın belediyelerden talep ve beklentileri sadece alt yapı hizmetleri olmayıp bütün kamu kurumlarının ilgi alanına giren hizmetleri kapsamaktadır. Hizmet standartlarımızı ve vatandaş memnuniyetimizi daha da üst seviyeye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yılmaz da Sincan Belediyesinin çalışmalarını takip ettiklerini vurgulayarak, “Gözlemlerimizde Sincan Belediyesinin kalite standartlarının gereklerini fazlasıyla karşıladığını gördük. Sincan Belediye Başkanı Sayın Murat Ercan ve çalışma ekibi tebrik ediyoruz” dedi.

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