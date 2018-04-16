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Sincan Çimşit mezarlığındaki cami ve modern tesislerin yapımı tamamlandı

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Sincan Çimşit mezarlığındaki cami ve modern tesislerin yapımı tamamlandı
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ.DR. MUSTAFA TUNA VE SİNCAN BELEDİYE BAŞKANI MURAT ERCAN ÇİMŞİT MEZARLIĞI’NDAKİ CAMİ VE TESİSLERİ YERİNDE İNCELEDİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Sincan yeni bir cami ve modern bir tesise kavuştu. Sincan Çimşit mezarlığındaki cami ve tesisin yapımı tamamlandı. Tesisin açılışına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan katıldı.

CAMİ İÇİNDE 1100, CAMİ DIŞINDA 5000 KİŞİ NAMAZ KILABİLECEK

Karşıyaka mezarlıklarındaki tesisin bir benzeri olan Çimşit mezarlığındaki cami ve modern tesis yaklaşık 22 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. Cenaze sahiplerinin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde inşa edilen tesiste cami içinde 1100, cami dışında 5 bin kişi namaz kılabilecek.

DEFİN İŞLEMLERİ KOLAYLAŞACAK

Morgları, gasil haneleri ve çeşitli birimlerinin yer alacağı tesislerde artık cenaze işlemleri çok daha kısa sürede ve tek noktadan yapılabilecek.

BAŞKAN TUNA VE BAŞKAN ERCAN İNCELEMELERDE BULUNDU

Sincan Çimşit mezarlığındaki camii ve modern tesisin açılışını gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan tesisi yakından inceledi, buradaki çalışmalara ilişkinde yetkililerden bilgi aldı.  

Başkan Tuna, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ile birlikte Çimşit Mezarlığındaki yeni yapılan tesislerin çevresinde bulunan Eski idari binalar konusunda da ne yapılacağına ilişkin yetkililerle istişarelerde bulundu.

BAŞKAN TUNA VE BAŞKAN ERCAN’A SİNCAN’DA YOĞUN İLGİ

Başkan Tuna ile Başkan Ercan açılışın ardından ilçe merkezine geçerek Sincanlılarla sohbet etti; esnafın taleplerini dinledi.

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