Sincan Fatih Spor Kompleksi yapımı hızlandırıldı

Sincan Belediyesi, ilçeye yakışacak modern bir spor kompleksinin yapımını hızlandırdı. Gökçek Mahallesi’nde inşa edilen tesisin yüzde 45’i tamamlandı.

Fatih bölgesine canlılık kazandıracak ve çeşitli organizasyonların gözdesi olacak tesisin 2019 şubat ayında bitmesi bekleniyor. Ankara’nın önemli spor tesislerinden biri olması hedeflenen Sincan Spor Kompleksi salon futbolundan basketbola voleyboldan hentbola kadar pek çok müsabakaya ev sahipliği yapacak.

27 MİLYON LİRA YATIRIM YAPILDI

27 Milyon lira maliyetli tesis 7 dönümlük bir arazi üzerine kuruluyor. Spor alanı; 420 metrekarelik basketbol ve 162 metrekarelik voleybol sahasını da bünyesinde barındırıyor. Sahanın etrafında yaklaşık 2 bin 500 kişilik tribünler yer alacak.

HEM SPOR HEM KÜLTÜR TESİSİ

Fatih spor kompleksi spor organizasyonlarının yanı sıra Sincan Belediyesi’nin çeşitli kültürel faaliyetlerine de ev sahipliği yapacak. Gençlerin uğrak yeri haline gelmesi beklenen tesis, kongre ve konser gibi etkinliklere kapılarını açacak.

Yaklaşık 150 aracı barındıran 5 bin 387 metrekarelik bir de otopark yer alacak. Ankara metrosunun Gazi Osman Paşa durağının hemen yanına yapılacak spor tesisine ulaşım kolaylıkla sağlanabilecek. Sincan’ın değerine değer katacak spor kompleksi geleceğin sporcularını yetiştirecek, Ankara’da adından sıkça söz ettirecek.