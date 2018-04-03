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Sincan Lale Anaokulu öğrencileri ve veliler kitapları hem okuyor hem yaşıyor

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Sincan Lale Anaokulu öğrencileri ve veliler kitapları hem okuyor hem yaşıyor
Miniklere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla okul müdürü Emine ÖZTÜRK ve öğretmenleri Ergüzel ÇİÇEK, Nurkan AKBULUT ‘Okuyorum-Anlatıyorum’ projesini hayata geçirdi.

Sincan Lale Anaokulu’nda sergilenen “Okuyorum Anlatıyorum” projesi ile çocukların kitaplara merak ve sevgisi artıyor, farklı bir bakış açısı kazanmaları sağlanıyor. Böylece çocuklar her zaman her yerde kitap okuma alışkanlığı kazanıyor.

ÇOCUKLAR KİTAPLARI HAYATA UYARLIYOR

Projenin bir diğer ayağı ise okunan kitapların çocuklarda kalıcılığını sağlamak için geliştirilen materyallerle hikaye anlatma tekniği. Bu teknikte çocuklar; kitapta geçen olayları materyal kullanarak uygulamasını yapıyor, sonra da yaptığı çalışmayı arkadaşlarına anlatıyor.

Çocuklar materyallerle hikaye anlatarak var olanı araştırma, inceleme, gözlem ve karşılaştırma becerisi kazanıyor. Bilgi toplama, benzerlik ve farklılıkları keşfetme çalışmaları ile çocukların yeniden düşünme cesareti göstermelerine olanak verilerek, düşünme becerilerine katkı sağlanıyor.

7 AYDA 100 KİTAP

Yedi ay devam eden proje sonunda hem evde hem de okulda toplam yüz adet hikaye kitabı okunması sağlandı.

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