  • BIST 90.648
  • Altın 214,998
  • Dolar 5,4846
  • Euro 6,2257
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C

Sincan Millet kıraathanesi ve iki halk kütüphanesi törenle açıldı

»
Sincan Millet kıraathanesi ve iki halk kütüphanesi törenle açıldı
Sincan Belediyesi Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü iş birliğinde hizmete sunulan Sincan Millet kıraathanesi ve iki halk kütüphanesi törenle açıldı.

Evliya Çelebi Kültür Merkezi’nde bir kütüphane; Yavuz Sultan Selim Kültür Merkezi’nde de bir kütüphane ve Millet Kıraathanesi Sincan halkının hizmetine sunuldu. 

SİNCAN’DA 3 AÇILIŞ BİRDEN

Millet Kıraathanesi ve iki halk kütüphanesinin açılışı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan ve çok sayıda bürokrat katıldı. 

Açılış konuşması yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Sincan’ı kültür ve sanat şehri yapmaya devam ediyoruz. Millet Kıraathanesi 7/24 hizmet verecek. Ders çalışmak isteyen, kitap okumayı seven tüm vatandaşlarımıza açık olacak.” sözleriyle Sincan halkını davet etti.

ÇAY, ÇORBA, KEK İKRAMI

Her alanda güncel kitapların yer aldığı Millet Kıraathanesi 24 saat açık olacak. Vatandaşlar çay, çorba ve kek ikram edildiği ferah bir ortamda hem kitap okuyacak hem de içerisinde bulunan etüt merkezinde ders çalışma imkanı bulacak. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Murat Ercan öğrencilerin heyecanına ortak oldu18 Eylül 2018 Salı 10:36
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Zabıta Haftası” nedeniyle personeli makamında ağırladı06 Eylül 2018 Perşembe 11:29
  • Sincan Belediyesi, ilçede ikamet eden şehit aileleri ve yakınları için kültür turu kapsamında İstanbul gezisi düzenledi03 Eylül 2018 Pazartesi 15:07
  • Sincan Belediyesi'nin sahip olduğu ISO 9001:2008 versiyonu Kalite Yönetim Sistemi sertifikası, süresinin dolması nedeniyle yenilendi17 Ağustos 2018 Cuma 11:41
  • Sincan Belediyesi, Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:13
  • Çözüm Merkezi Sincan halkının talep ve şikayetlerine hızlı çözümler üretiyor14 Ağustos 2018 Salı 11:35
  • Sincan Belediyesi 10 ile 13 yaş arasında Sincan’da ikamet eden çocuklara ücretsiz kodlama (yazılım) eğitimi veriyor07 Ağustos 2018 Salı 12:54
  • Sincan Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:10
  • Sincan Belediyesi “Etkili iletişim ve beden dili” konusunda seminer düzenledi03 Ağustos 2018 Cuma 13:38
  • Ücretsiz aile danışmanlık hizmeti02 Ağustos 2018 Perşembe 11:35
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim