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Sincan Saraycık Kentsel Yenileme projesi çalışmaları son hız devam ediyor

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Sincan Saraycık Kentsel Yenileme projesi çalışmaları son hız devam ediyor
Sincan’ı her daim ileriye taşımayı kendine hedef edinen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Saraycık Kentsel Yenileme projesi çalışmalarını hızlandırdı.

Sincan'da önümüzdeki süreçte Saraycık’ta yepyeni bir şehir kurulacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile iş birliğinde yürütülen projede 20 bin konut yenilenecek. Mülk sahibi vatandaşların beklentileri de dikkate alınarak hazırlanan Saraycık Kentsel Yenileme Projesi ile 6 bin konutta 30 bin kişiye yaşam alanı sunulacak. TOKİ haricinde ise bu bölge 100.000 nüfusun yaşayacağı bir imar alanı olacak. Böylece Saraycık mahallesi; modern binaları, yolları ve sosyal yaşam merkezleriyle önemli bir değere sahip olacak. Ayrıca 7 Camii ,6 sosyal tesis, 10 eğitim alanı 2 Pazar yeri ve sağlık tesisleriyle de vatandaşlar yeni yaşam alanına kavuşacak.

SARAYCIK YENİDEN AYAĞA KALKIYOR

Sincan’da önceliğin hızlı büyümenin getirdiği planlama olduğunu belirten Başkan Ercan, “Sincan çok hızlı göç alan bir bölge. Bir anda genişleme sahasının nüfuslaştığını görüyoruz. Planlı kentleşme konusunu önemsediğimiz için TOKİ ile beraber Saraycık’ta 20 bin konutluk kentsel yenileme projesi yürütüyoruz.” diye konuştu. Başkan Ercan TOKİ ile beraber Saraycık’ta 20 bin konutluk kentsel yenileme projesinin 6 binini TOKİ; geri kalanı da özel şahıslar eliyle yapılacağını belirtti.

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