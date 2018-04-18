Sincan, Şehir Buluşmaları Toplantısına ev sahipliği yaptı

Şehir Buluşmaları Toplantısı Sincan Kültür evinde gerçekleşti. Sincan’ın geleceğinin masaya yatırıldığı toplantıya Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan başkanlık yaptı.

Sincan Belediyesi Başkanı Murat Ercan’ın başkanlığını yaptığı toplantıya Ak Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ile mahalle komisyon başkanları, muhtarlar ve imamlar katıldı.

HEP DAHA İLERİYE

Toplantıda konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Belediye çalışmaları ve projeler hakkında bilgi verdi. Sincan’ı daha da ileriye taşımak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Ercan,” geniş kesimlerle devlet organları arasındaki ilişkinin en önemli unsurlarısınız. Sincan’ı bir adım daha ileri götürmek için birlikte çalışacağız.” dedi.

“SİNCAN DAHA DA MUTLU OLACAK”