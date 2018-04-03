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Sincan'dan Suriye'nin Afrin bölgesine yardım eli

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Sincan'dan Suriye'nin Afrin bölgesine yardım eli
Sincan Belediyesi; zorlu bir coğrafyada, zorlu şartlarda mücadele eden Kahraman Mehmetcik ve teröristlerden temizlenen bölgelerde yaşayan halka dağıtılmak üzere yardım kampanyası başlatıyor.

Suriye'nin Afrin bölgesini terör örgütlerinden arındırmaya yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatına ilk günden bu yana tam destek veren Sincan Belediyesi Afrin’e yardım için harekete geçti.

AFRİN’E VATANDAŞLARDAN DA DESTEK

Her yerde yardıma ihtiyaç duyan insanlara el açmaya devam eden Sincan Belediyesi vatandaşların da desteğini bekliyor. Bölge halkına dağıtılmak üzere kuru bakliyat bebek bezi, kıyafet, ayakkabı ve temizlik malzemesi gibi yardımlara ihtiyaç duyuluyor. Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar için Sincan Lale Meydanı’nda yardım tırı yerini alacak.

AFRİN’E YARDIM TIRI LALE MEYDANI’NDAN KALKACAK

İhtiyaçları gidermek amacıyla Sincan Belediyesi toplanan yardım malzemelerini Afrin’e tırlarla ulaştıracak. Toplanan malzemeler tıra yüklendikten sonra Lale Meydanı’ndan 7 Nisan’da dualarla yola çıkacak.

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