Sincanlı annelere yönelik “anne olmak” konulu bir seminer düzenlendi

Anneliğin aslında önemli bir ibadet olduğunun bilincinde miyiz? Anne olmanın güzelliğini yaşarken mesuliyetini yerine getirebiliyor muyuz? Sincan Belediye’si bu sorulara cevap aradı. “Annelik, kadına bahşedilmiş mukaddes bir görevdir” bilinciyle hareket eden Sincan Belediyesi, ailede annenin önemiyle ilgili bir seminer düzenledi. Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen “anne olmak” konulu seminere Eğitimci Uzman Psikolojik Danışman Serap Alptekin Zor katıldı. Zor, Sincanlı annelere anne olmanın kutsallığını anlattı.
İNSAN OLMAK BİR YOLCULUKTUR
Lale Meydanı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde kişisel gelişim eğitimi de verildi. Eğitimci Uzman Psikolojik Danışman Serap Alptekin Zor,” İnsan yüzleşemediği meselelerle yüzleştiğinde kendisinin hiç de bilmediği bir insan olduğunun farkına varır. İnsan olmak bir yolculuktur ve her yolculukta yeni bir insanla karşılaşır.” diye konuştu.
KATILIMCILAR MEMNUN AYRILDI
Seminerlere katılan Sincanlı anneler; çocuklarına olan tutumlarıyla ilgili farkındalık kazandıklarını, doğru iletişim konusunda bilgi edindiklerini belirterek, Sincan Belediyesi Başkanı Murat Ercan’a desteklerinden ötürü teşekkür etti.
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