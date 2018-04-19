Sincanlı annelere yönelik “anne olmak” konulu bir seminer düzenlendi

Seminerde anneler, temel çocuk gelişimi hakkında bilinçlendirilirken ailenin çocuğun yaşamındaki rolüne de dikkat çekildi.

Anne liğin aslında önemli bir ibadet olduğunun bilincinde miyiz? Anne olmanın güzelliğini yaşarken mesuliyetini yerine getirebiliyor muyuz? Sincan Belediye’si bu sorulara cevap aradı. “Annelik, kadına bahşedilmiş mukaddes bir görevdir” bilinciyle hareket eden Sincan Belediyesi, ailede annenin önemiyle ilgili bir seminer düzenledi. Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen “anne olmak” konulu seminere Eğitimci Uzman Psikolojik Danışman Serap Alptekin Zor katıldı. Zor, Sincanlı annelere anne olmanın kutsallığını anlattı.

İNSAN OLMAK BİR YOLCULUKTUR

Lale Meydanı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde kişisel gelişim eğitimi de verildi. Eğitimci Uzman Psikolojik Danışman Serap Alptekin Zor,” İnsan yüzleşemediği meselelerle yüzleştiğinde kendisinin hiç de bilmediği bir insan olduğunun farkına varır. İnsan olmak bir yolculuktur ve her yolculukta yeni bir insanla karşılaşır.” diye konuştu.

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