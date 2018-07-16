SİNCANLI VATANDAŞLAR LALE MEYDANINDA DEMOKRASİ NÖBETİ TUTTU

Sincan Belediyesi’nin düzenlediği 15 Temmuz’u anma programları şehitlerimizin kabirleri başında anılmasıyla başladı.

15 Temmuz’da vatan hainlerine karşı dimdik durarak vatan uğruna mücadele ederken şehit olan kahramanlar kabirleri başında anıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve beraberindeki heyet şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Arından Sincan’daki 15 Temmuz şehitleri Mustafa Koçak, Yusuf Çelik, Ömer İpek, Erkan Yiğit, Yasin Bahadır Yüce ve Cüneyt Bursa‘nın ailelerini ziyaret etti. Andiçen Camisi’nde de destan yazan kahraman şehitlerimiz için mevlid okutuldu ve yemek verildi.

SİNCANLILAR MEYDANLARI YİNE BOŞ BIRAKMADI

Lale Meydanını dolduran binlerce Sincanlı darbeye dur dediği yerde yeniden bir araya geldi. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi yine meydanları boş bırakmadı. Destan yazan kahraman şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

“UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Lale Meydanında toplanan binlerce vatandaşa hitap etti, Sincan’ın her zaman vatanına ve milli iradeye sahip çıktığını ve çıkacağını söyledi. Başkan Ercan “15 Temmuz günü Sincan içtima alanı oldu. Biz burada toplandık. Buradan otobüslerle, trenlerle Külliye’ye, Emniyet’e, Genelkurmay Binasına gittik. Niçin? Al bayrağımızın göklerde dalgalanması için. Ve gelirken eksik geldik. Kardeşlerimizin bir kısmı sevgililer sevgilisine doğru uçmuşlardı. İnancımızın, kültürümüzün bize yüklediği büyük birlik olma misyonuyla Rabbimizin karşısına çıktılar. Sincan o gün devletinin yanında durdu. Sincan o gün milletinin yanında durdu. Sincan o gün Reis’inin yanında durdu.” diye konuştu.

“15 TEMMUZ RUHU İLELEBET YAŞAYACAK”

Lale Meydanında toplanan kalabalık daha sonra Kızılay Meydanında Ankara Büyükşehir Belediye’sinin düzenlediği 15 Temmuz programına katıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da Sincan halkı ile birlikte metro ile Kızılay’a geçerek meydanda toplanan on binlerce vatandaşa hitap etti. Başkan Ercan kalabalığı, “Çıplak elleriyle tankları durduran kahraman Ankaralılar” sözleriyle selamladı. Başkan Ercan “Bizi durdurmak isteyen içerde ve dışardaki hainlere asla izin vermeyeceğiz. Üzerimizde oyunlar oynanıyor. MİT operasyonu dediler üzerimize geldiler, gezi provokasyonu dediler üzerimize geldiler, 17-25 aralık yargı operasyonu ile devirmeye çalıştılar üzerimize geldiler. Bu da olmadı 15 Temmuz’da sivil halkı öldürecek kadar alçaldılar. Ama bu büyük millet yine dur dedi hainlere. 15 Temmuz ruhu ilelebet yaşayacak. 15 Temmuz’u unutursak unutturursak kanımız kurusun.” dedi.