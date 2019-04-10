Sinem Kobal Evliliği Hakkında Merak Edilenleri Anlattı

Türk televizyonlarının sevilen oyuncusu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile evliliği hakkında en çok merak edilen soruları yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde lansman etkinliğinde görüntülenen Sinem Kobal, magazin muhabirlerine evliliği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde reklam yüzü olduğu ayakkabı markasının lansman etkinliğine davetli olarak katılan güzel oyuncu Sinem Kobal, etkinliğin sonunda gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara yanıt verdi. Reklam yüzü olduğu marka ve lansman hakkında sorulan sorularla açıklama yapmaya başlayan Sinem Kobal, bazen işleri gereği daha iddialı markaları ve giyim ürünlerini tercih ettiklerini ancak bir ayakkabıya asla 30 – 40 bin TL gibi rakamları ödemeyeceğini ifade etti. Bu açıklamasıyla birlikte iddialı ürünler giyen ve bu paraları ödeyenlere de saygı duyduğunu belirten güzel oyuncu, kendisinin böyle bir ihtiyacının olmadığını dile getirdi.

“Televizyon Ekranlarından Uzağım”

Başarılı oyuncu, oyunculuk kariyeri ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Şu anda kendine gelen projeler arasında içine sinen bir senaryonun olmadığını ifade eden Kobal, bu sebeple ekranlara bir süre uzak olduğunu açıkladı. Eşi, başarılı aktör Kenan İmirzalıoğlu ile ortak bir projede yer almak isteyip istemediği sorulan Sinem Kobal, “Kenen zaten çok başarılı bir aktör. Onunla oynamak isterim ama şu an için öyle bir şey yok” diyerek yapımcılara ve senaristlere göz kırptı.

Evliliği Hakkında Açıklamalar Yaptı

Güzel oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile devam eden evliliği hakkında da açıklamalarda bulundu. Çocuk sahibi olmanın kariyerini etkilemeyeceğini düşünen sevilen oyuncu, ailenin her şeyden çok daha önemli olduğunu ifade etti. Eşi ünlü aktör Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel günleri hatırladığını açıklayan Kobal, eşinin bu zamana kadar unuttuğu önemli bir gün olmadığını bu sebeple kendini şanslı hissettiğini dile getirdi.

Magazin muhabirleri tarafından kendisine yöneltilen “Evde kimin sözü geçer?” sorusuna “Kenan Bey’e sormak lazım” diyerek cevap veren başarılı oyuncu açıklamalarının ardından muhabirlere teşekkür ederek oradan ayrıldı.

Türk televizyon yapımlarının ünlü oyuncuları Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 14 Mayıs 2016 tarihinde Ayvalık Cunda Adası’nda gerçekleştirdikleri törenle dünya evine girmişti.