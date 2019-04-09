Sinema Sektörüne Devletten Büyük Destek!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk sinema sektörünün gelişmesi ve uluslararası alandaki rekabetin artırılması için sinema sektörüne 32 milyon TL destekte bulunacağını resmen açıkladı. 2019 – 2 sayılı Sinema Destekleme Kurulu kararı ile kamuoyuna duyurulan bu haberin ardından gözler sinemacıların ortaya çıkaracağı yapımlara çevrildi.

Türk dizilerinin dünya çapındaki ününün ardından yeni hedef Türk sinema sektörü oldu. Dünyada dizi ihracatında önemli bir konuma ulaşan Türk dizileri, son dönemde başarılı çıkışını sürdürürken, benzer bir gelişmenin sinema sektöründe de hayata geçmesi için düğmeye basıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, gelecek dönemde sinema sektörüne 32 milyon liralık destek sunacaklarını kamuoyuna duyurdu. Başlangıç olarak 38 projede gerçekleştirilecek finansal desteğin daha sonraki süreçte artabileceğinin sinyali verildi. Buna göre; “İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen” ve “Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım” türlerinde ilk kez kamera arkasına geçecek olan genç yönetmenlerin yanında deneyimli yönetmenlerin de yeni yapımlarında destek sağlanacak.

Hedef Uluslararası Arenada Güçlenmek

Türk sinemasının uluslararası alandaki rekabet gücünü artırmak amacıyla harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleyeceği sinema alanındaki projeler, sinemada sektöründe uzman olan akademisyenler ve bilirkişilerden oluşan 14 kişilik bir denetleme kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutuldu. Projede yer alan filmlerden arasında belirlenen ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen desteği, genç ve başarılı yapımlara imza atması muhtemel yönetmenlerin ilk sinema filmlerini yapmalarına yardımcı olacak. Bununla birlikte tecrübeli yönetmenlerin de başarılı projelerine destek verilecek.

Desteklenecek Projeler Belirlendi

Sinema alanındaki akademisyenlerin ve uzmanların bulunduğu kurul, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 32 milyon liralık desteğin hangi projelerde kullanılacağına karar verdi. Toplamda 394 adet projenin değerlendirildiği süreçte, ilk filmini çekecek olan 13 yönetmenin projelerine 9 milyon 250 bin lira, 25 uzun metrajlı film projesine 23 milyon 100 bin lira destek verilmesi kararlaştırıldı. Toplantı sonunda ortaya çıkan tablo 38 adet sinema projesine 32 milyon 350 bin lira destek verileceğini gösterdi. Bakanlık tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz ocak ayında yasalaşan Yeni Sinema Kanunu bağlamında gerçekleştirilen desteklerin önümüzdeki süreçte devam edeceği bildirildi.