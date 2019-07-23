Ankara Sinema Salonları ve Vizyona Giren Filmler!

Türkiye’nin en büyük ve kalabalık şehirlerinden biri olan Ankara’da her hafta tüm sinema salonlarında, yerli ve yabancı birçok farklı film vizyona girmektedir. Dünya sinemasına damgasını vuran ve son yıllarda ülkemizde en çok beğenilen filmleri sevdiklerinizle ve ailenizle izleyebilirsiniz.

Türkiye’nin başkenti Ankara’da günümüzde sayısız sinema salonu mevcuttur. Bu sinema salonları haftanın belirli günlerinde indirimli olarak filmleri seyircilerle buluşturarak, tüm vatandaşlara oldukça makul fiyatlara seyir zevki sunmaktadır. Ankara’nın hemen hemen tüm merkez ilçelerinde sinema salonu bulunmaktadır. Vizyona giren çoğu filmi herkesten önce görebilmek ve sinemanın büyülü kapılarını açmak için Ankara’da size en yakın sinema solunana gidebilir ve olağan üstü bir seyir zevki yaşayabilirsiniz.

Son yıllarda sinema sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeler ve sinema salonları arasında yaşanan rekabet ortamı, birçok salonun vatandaşlar için çeşitli kampanyalar yapmasına neden olmuştur. Özellikle Ankara sinema halk günü kampanyalarıyla birçok sinema salonu günümüzde vatandaşlara hizmet sunmaktadır. Bunun yanı sıra geçtiğimiz aylarda film yapımcıları ve sinema salonları arasında yaşanan bilet ve mısır tartışmaları da izleyicilerin yararına birçok güzel kampanyanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Son yıllara damgasını vuran yerli ve yabancı filmleri en ucuza ve en kaliteli bir şekilde izlemek için Ankara sinema salonları ve sinema kampanyalarını takip edebilirsiniz. Ankara’nın tüm bölgelerinde istediğiniz zaman ucuza sinema keyfi yaşamak günümüzde oldukça kolaydır.

Ankara Sinema Salonları!

Türkiye’nin başkenti Ankara’da günümüzde yirmiden fazla sinema salonu bulunmaktadır. Neredeyse Ankara’nın tüm bölgesinde sinema salonları günümüzde aktif olarak hizmet yürütmektedir. Ankara sinema salonları tarafından gerçekleştirilen kampanyalar sayesinde yediden yetmişe herkes uygun fiyatlarla sinemanın seyir zevkine doyum sağlayabilir.

Günümüzde Ankara’da hizmet yürüten sinema salonlarının büyük bir bölümü çeşitli alışveriş merkezlerinin içinde yer almaktadır. Ankara’nın en merkezi yerlerinde bulunan bu alışveriş merkezlerinde çoğunlukla kurumsal yapıya sahip ve Türkiye’nin birçok farklı bölgesinde hizmet veren firmalar, tüm yeni filmleri ilk elden seyirciyle buluşturmaktadır. Ankara’daki sinema salonları aynı zamanda dünyada vizyona giren filmlerle aynı anda dünya sinemasının en çok beklenen filmlerini de vizyona sokmaktadır. Bu sayede Ankara’daki tüm vatandaşlar güncel olarak en iyi filmleri Ankara sinema salonlarından takip edebilirler.

Ankara’da sinema salonları günümüzde Ankara’nın en merkezi noktalarında yoğun olarak toplanmış durumdadır. Çankaya, Batıkent, Kızılay, Yenimahalle vb. Ankara’nın en işlek ve yoğun bölgelerinde birden fazla sinema salonuyla vatandaşlara hizmet sunulmaktadır. Çoğunluğu kurumsal firmalar tarafından işletilen bu sinema salonları arasında, şahıslara ait salonlarda da film izlemeniz mümkündür. Kurumsal olmayan bu tarz sinema salonları oldukça mütevazı yapıda ve diğer salonlara göre daha ucuz fiyatlarla film izleme imkânı sunmaktadır.

Ankara’da hizmet veren başlıca sinema salonları: Ankara AnkaMall Cinemaximum, Bahçelievler Büyülü Fener , Çankaya Taurus Cinemarine, Batıkent Atlantis Cinemaximum, Ankara Eryaman Optimum Avşar, Anteras Etlik Cinemaximum , Büyülü Fener Kızılay, Ankara Forum Cine Pink vb. birçok sinema salonu günümüzde aktif olarak izleyicilere hizmet sunmaktadır. Bu sinema salonlarına ek olarak; Keçiören, Mamak, Söğütözü, Çayyolu ve Ümitköy gibi ilçelerde de birçok farklı sinema salonuna erişim sağlamanız mümkündür. Bu bölgelerdeki sinemaların halk günlerini takip ederek oldukça uygun fiyatlarla vizyondaki yeni filmleri izleyebilirsiniz.

Günümüzde sinema salonlarının büyük bir bölümü alışveriş merkezlerinin içlerinde faaliyet göstermektedir. Bu durumun avantajlı yanları olduğu kadar bazı zorlukları da bulunmaktadır. Özellikle hafta sonları, alışveriş merkezlerinde bulunan sinema salonlarında istediğiniz filme bilet bulmanız oldukça zordur. Yaşanan yoğunluk nedeniyle, istediğiniz seansa önceden bilet almanız hafta sonu kalabalık mekânlarda rahatlıkla film seyretmenize yardımcı olacaktır.

Sinema bileti almak artık günümüzde oldukça kolaydır. Online birçok platform vatandaşlara hızlı bilet alma seçenekleri sunmaktadır. Uzun gişe kuyruklarında beklemeden sinema biletinizi kolayca alarak, dilediğiniz filme istediğiniz koltuktan bilet alabilirsiniz.

Ankara’daki birçok sinema; Türkçe dublaj, orijinal dil/ altyazı, 3D vb. birçok farklı seyir seçeneğine de sahiptir. Ankara’nın farklı bölgelerinde hizmet veren yirmiden fazla sinema salonun aktif olarak hizmet vermesi, beraberinde rekabeti de getirmiştir. Özellikle konfor ve seyir kalitesinin artmasına neden olan bu rekabet ortamı en çok sinemaseverlerin işine yaramıştır. Birçok yeni filmi en yüksek çözünürlükte ve kalitede uygun fiyatlara seyretmek Ankara’da mümkündür. Size en yakın sinema salonuna giderek, sinema sanatının bir destekçisi de siz olabilirsiniz.

Ankara Sinema Halk Günleri!

Türkiye’nin birçok farklı şehrinde olduğu gibi Ankara’da da belirli günler sinemalar tarafından halk günü olarak ilan edilmiştir. Her sinema salonu farklı bir gün ve saatini, kendi kriterlerine göre farklı bir şekilde sunabilir. Halk günlerinin büyük çoğunluğu hafta içi ve sadece belirli seanslar için geçerli olmaktadır. Sinema salonlarını düzenli olarak takip ederek halk günleri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Ankara’da faaliyet gösteren yirmiden fazla sinema salonu genellikle hafta içi Salı ve Çarşamba günlerini halk günü olarak sunmakta ve bilet fiyatlarında neredeyse yüzde 50’ye yakın indirim kampanyası gerçekleştirmektedir.

Ankara ucuz sinema bileti kampanyalarını takip etmek için Ankara’da hizmet veren büyük sine salonları arasından; AnkaMall Cinemaximum halk günlerini online birçok farklı platform üzerinden takip edebilirsiniz. Vizyona giren en güncel filmleri kaçırmamak ve oldukça uygun fiyatlarla film seyretmek isteyen kişiler sinemaların bu kampanyalarını takip ederek uzun süredir beklediği filmleri rahatlıkla seyredebilir.

Ülkemizde sinema kültürü ilk defa açık hava sinemaları ve seyyar sinemalarla başlamıştır. Kısa sürede Türk halkının sinemaya karşı olan ilgisi artmış ve günümüze kadar ülke genelinde sinemacılık kültürünün gelişmesine yardımcı olmuştur. Gelişen teknolojiye ayak uyduran ve tüm vatandaşlara olağan üstü bir seyir zevki sunan sinema salonlarının bu gelişiminde vatandaşların ilgisi oldukça etkili olmuştur.

Cinemaximum Vizyondaki Filmler!

Her hafta Türkiye genelinde birçok yerli ve yabancı yeni film vizyona girmektedir. Özellikle ülke genelinde diğer bölgelerde daha vizyona girmeden önce, Ankara’nın başkent olması nedeniyle birçok yeni filmi herkesten önce sizin izlemeniz de mümkündür. Gişe rekortmeni dünyaca ünlü yönetmenlerin ve en sevilen oyuncuların son filmleri Ankara’nın birçok noktasında aynı anda vizyona girmektedir.

Türkiye’nin en gelişmiş ve kurumsal sinemalarından biri olarak gösterilen Cinemaximum şuan için yüzlerce sinema salonuyla Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde film gösterimlerini gerçekleştirmektedir. Çoğunluğu alışveriş merkezleri içinde kurulu olan bu sinema salonlarının kampanyalarından yararlanmakta mümkündür. Özellikle sinema salonlarıyla anlaşmalı olan firmalardan yapacağınız alışverişlerde sinema bileti kazanmakta mümkündür.

Son yılın Türk filmleri ve dünya çapında merakla beklenen tüm yabancı filmler aynı kaliteyle seyircilerle buluşturulmaktadır. Genellikle bu salonlarda yeni filmler Cuma günleri vizyona sokulmakta ve başarısına göre haftalar boyunca vizyonda kalmaktadır. Hafta sonları sinemaların güncel sinema listelerini takip ederek yeni filmleri sevdiklerinizle birlikte izleyebilir ve dolu dolu bir hafta sonu geçirebilirsiniz.

Ankara Sinema Bilet Fiyatları!