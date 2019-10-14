Ankara’da Fransız filmleri!
Institut français’den Fransız filmleri....
Institut français sinema salonu Ekim ve Kasım aylarında Fransız sinemasının birbirinden güzel örneklerini ağırlamaya devam ediyor.
Cine Club adı altında her cumartesi düzenlenen film gösterimleri Institut français Türkiye’nin Ankara Yıldız’da bulunan binasında gerçekleşiyor. Sinemaseverler tarafından büyük ilgiyle karşılanan programda Fransız yapımı ya da Fransızca ortak yapımlar yer alırken, filmler Türkçe alt yazılı olarak gösteriliyor.
19 Ekim 67° 49’ 32’’ KUZEY (BELGESEL)
26 Ekim L’HOMME QU’ON AIMAIT TROP
2/16/30 Kasım TROIS COEURS
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19 Ekim 67° 49’ 32’’ KUZEY (BELGESEL)
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26 Ekim L’HOMME QU’ON AIMAIT TROP
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2/16/30 Kasım TROIS COEURS
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