Ankara’da Fransız filmleri!

2/16/30 Kasım TROIS COEURS

02.11, 16.11 ve 30.11.2019 Cumartesi –17:00

Giriş 5TLl (FKM öğretmen ve öğrencilerine ücretsizdir)

2014 | yönetmen Benoit Jacquot | drama | 106dk | Fransızca ve Türkçe altyazılı

Taşra kasabasında bir gece. Marc, Paris’e giden son treni

kaçırmıştır. Nasıl vakit geçireceğini düşünürken Sylvie’ye rastlar.

İkili tanışır ve sabaha kadar kasabanın sokaklarını konuşarak

arşınlarlar. Konuştukları konular içinde kendilerine dair hiçbir

şey yoktur. Aralarında sessiz bir anlaşma varmış gibi

birbirlerinden hiç bahsetmezler. Marc, Paris trenine binerken

Sylvie’yle birkaç gün sonrasına Paris’te randevulaşmak üzere

ayrılır. Birbirleri hakkında hiçbir şey bilmezlerken Sylvie

buluşacakları yere vaktinde varır. Fakat Marc oraya gidemez.

Daha sonra da hayatına Sophie girer. MArc’ın Sophie hakkında

bilmediği bir şey varıdr: Sylvie’nin kızkardeşi olduğu.

Oyuncular : Benoît Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg

Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve