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Ankara’da Fransız filmleri!

Institut français’den Fransız filmleri....

Sinema 14.10.2019, 16:17 14.10.2019, 16:25 Tuğçe Hanım
Ankara’da Fransız filmleri!

Institut français sinema salonu Ekim ve Kasım aylarında Fransız sinemasının birbirinden güzel örneklerini ağırlamaya devam ediyor.

Cine Club adı altında her cumartesi düzenlenen film gösterimleri Institut français Türkiye’nin Ankara Yıldız’da bulunan binasında gerçekleşiyor. Sinemaseverler tarafından büyük ilgiyle karşılanan programda Fransız yapımı ya da Fransızca ortak yapımlar yer alırken, filmler Türkçe alt yazılı olarak gösteriliyor.

19 Ekim 67° 49’ 32’’ KUZEY (BELGESEL)

26 Ekim L’HOMME QU’ON AIMAIT TROP

2/16/30 Kasım TROIS COEURS

19 Ekim 67° 49’ 32’’ KUZEY (BELGESEL)
19.10.2019 Cumartesi –17:00
Giriş ücretsiz
2018 | yönetmen Ece Soydam, Mathieu Dumond | 55dk
Fransızca ve Türkçe altyazılı
Mathieu, Kanada’nın kutup bölgesinde yaşayan bir yaban hayatı
biyoloğu ve belgeselcisi. Fransa’da doğup büyümüş ama artık
kendini bu soğuk çevrede, İnuit eşi ve tatlı oğluyla birlikte, evinde
hissediyor. Mathieu’nun yaban hayatı çekimleri yapma amacı,
şimdi her zamankinden daha önemli. Çünkü çok sevdiği bu
dünya, iklim değişikliği yüzünden değişmeye başlamış.

26 Ekim L’HOMME QU’ON AIMAIT TROP
26.10.2019 Cumartesi –17:00
Giriş 5TL (Institut français öğretmen ve öğrencilerine ücretsizdir)
2014 | yönetmen André Téchiné | drama | 116dk | Fransızca ve Türkçe altyazılı
Nice kenti, 1976. Bir otel sahibinin kızı olan Agnès Le Roux,
kendisinden 10 yaş büyük olan avukat Maurice Agnelet’e aşık
olur. Kadın onu delice sever ama Maurice’in başka planları
vardır. Kumarhane savaşlarının yaşandığı bu dönemde
Agnes’in, Fratoni ile yakınlaşmasını ise Maurice ihanet olarak
kabul eder ve çeker gider. Agnes ise önce intihara kalkışır
ardından gizemli bir biçimde ortadan kaybolur…

Yönetmenliğini André Téchiné’nin üstlendiği filmin
kadrosundaysa Catherine Deneuve, Guillaume Canet, Adèle
Haenel gibi önemli isimler yer alıyor.
Oyuncular : Catherine Deneuve, Guillaume Canet
Adèle Haenel, Jean Corso

2/16/30 Kasım TROIS COEURS
02.11, 16.11 ve 30.11.2019 Cumartesi –17:00
Giriş 5TLl (FKM öğretmen ve öğrencilerine ücretsizdir)
2014 | yönetmen Benoit Jacquot | drama | 106dk | Fransızca ve Türkçe altyazılı
Taşra kasabasında bir gece. Marc, Paris’e giden son treni
kaçırmıştır. Nasıl vakit geçireceğini düşünürken Sylvie’ye rastlar.
İkili tanışır ve sabaha kadar kasabanın sokaklarını konuşarak
arşınlarlar. Konuştukları konular içinde kendilerine dair hiçbir
şey yoktur. Aralarında sessiz bir anlaşma varmış gibi
birbirlerinden hiç bahsetmezler. Marc, Paris trenine binerken
Sylvie’yle birkaç gün sonrasına Paris’te randevulaşmak üzere
ayrılır. Birbirleri hakkında hiçbir şey bilmezlerken Sylvie
buluşacakları yere vaktinde varır. Fakat Marc oraya gidemez.
Daha sonra da hayatına Sophie girer. MArc’ın Sophie hakkında
bilmediği bir şey varıdr: Sylvie’nin kızkardeşi olduğu.
Oyuncular : Benoît Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg
Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve

#Fransız filmleri #ankara #sinema
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