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Annem 20 Eylül 2019'da Vizyon'da
Kırklareli Armağan Köyü’nde çekimleri tamamlanan Mustafa Koton'un yönetmenliğini yaptığı ‘Annem’ filmi 20 Eylül’de vizyonda...
Sinema 14.09.2019, 11:02 14.09.2019, 11:18 Tuğçe Hanım
Annem 20 Eylül 2019'da Vizyon'da
Kırklareli Armağan Köyü’nde çekimleri tamamlanan Mustafa Koton'un yönetmenliğini yaptığı ‘Annem’ filmi 20 Eylül’de vizyonda...
Annem, bir anne kızın hikayesini konu ediyor. Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kızdır. Nazılı'nın annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanması ile doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir.
Annem filminin çekimleri, İstanbul ve Kırklareli’nde 5 haftada gerçekleşti.
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