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"Bağlılık Aslı" filminin fragmanını izle
Gelecek yıl gerçekleşecek olan 92. Akademi Ödüllerinde, "Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film" dalında (Oscar) adayı olarak belirlenen "Bağlılık Aslı" adlı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu üstleniyor.
Sinema 19.09.2019, 10:34 19.09.2019, 10:52 Tuğçe Hanım
"Bağlılık Aslı" filminin fragmanı İzle
Modern çağda anne-baba ve çocuk ilişkilerine odaklanan dram türündeki yapımda, bebeğini dünyaya getirmesinin ardından iş dünyasına geri dönmeye çalışan bir kadının hayatı anlatılıyor.
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