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Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı "Yıldızlara doğru" filminin fragmanını izle
Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı "Yıldızlara Doğru" adlı film, uzay mühendisliği yapan Roy McBride'ın yirmi yıl önce Neptün gezegenine orada hayat olup olmadığını araştırmak amacıyla giden babasını yirmi yıl sonra bulmaya ve görevinin neden başarısız olduğunu anlamak için güneş sistemini dolaşmasına odaklanıyor
Sinema 19.09.2019, 10:43 19.09.2019, 10:53 Tuğçe Hanım
Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı "Yıldızlara doğru" filminin fragmanını izle
Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı "Yıldızlara Doğru" adlı film, uzay mühendisliği yapan Roy McBride'ın yirmi yıl önce Neptün gezegenine orada hayat olup olmadığını araştırmak amacıyla giden babasını yirmi yıl sonra bulmaya ve görevinin neden başarısız olduğunu anlamak için güneş sistemini dolaşmasına odaklanıyor.
James Gray ve Ethan Gross tarafından yazılıp yine Gray tarafından yönetilen, ABD yapımı, bilim kurgu ve macera türündeki filmin oyuncu kadrosunda Pitt'in yanı sıra Tommy Lee Jones, Ruth Nega ve Liv Tyler yer alıyor.
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