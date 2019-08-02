Bu Hafta Vizyona Giren Filmler

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

Hızlı ve Öfkeli serisinin spin-off filmi olan Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, insanlığı tehlikeye sokan bir güce karşı birlikte hareket etmek zorunda kalan Hobbs ve Shaw’un hikayesini konu ediyor.Amerika’nın Diplomatik Güvenlik Hizmetlerinin sadık bir ajanı olan Luke Hobbs ile eski bir İngiliz askeri elit ajanı olan Deckard Shaw, yıllar boyu birbirlerini yenmeye çalışsalar da bu kez birlikte hareket etmek zorundadır. İnsanlık, büyük bir biyolojik tehdit ile karşı karşıyadır. Siber genetik ile güçlendirilmiş anarşist Brixton, insanlığın değişmesine neden olabilecek olan biyolojik virüsü ele geçirir. Dünyayı tehlikeye sokan Brixton’ı yenmek zorunda olan iri kıyım kanun adamı Hobbs ile kanunları hiçe sayan Shaw’un güçlerini birleştirip, birlikte mücadele etmekten başka şansı yoktur.

Başrollerini Dwayne Johnson ve Jason Statham’ın üstlendiği filmde “The Crown” dizisinin Prenses Margaret’ı Vanessa Kirby, Deckard Shaw’un kız kardeşi olan bir M16 ajanına hayat verirken, Altın Küre ödüllü Idris Elba ise kötü adam olarak karşımızı çıkıyor. Yönetmen koltuğuna ise “John Wick”, “Sarışın Bomba” ve “Deadpool 2” filmlerinden tanıdığımız David Leitch’in oturduğu filmin senaryosunu Chris Morgan kaleme alıyor.

Geniş Aile Komşu Kızı

Geniş Aile Komşu Kızı, sorunlu bir adam olan Cevahir’in maceralarını konu ediyor. Hayatlarını bir türlü yoluna koyamayan Cevahir ve Ulvi, bir oto yıkama açarak hayatlarını düzene sokmaya çalışır. Kendilerini beladan uzak tutmaya çalışan Cevahir ve Ulvi’nin yolu bir gün Cevahir’in bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Zeynep ile kesişir. Zor bir durumda olan Zeynep, başındaki dertten kurtulabilmek için Cevahir ve Ulvi’den yardım istemeye karar verir. Zeynep, abisi Katip’in vasiyetini üzerine Nebil’le evlenmek zorundadır. Zeynep bu evliliğin gerçekleşmesini istemese de evliliğin iptal olmasının tek yolu Nebil’in evlenmekten vazgeçmesidir. Zeynep’e yardım etmeye karar veren Cevahir ve Ulvi, Muazzez ve Kütük’ün de yardımı ile Nebil’i Zeynep’ten soğutmak için türlü oyunlar oynar. Çok geçmeden amaçlarına ulaşan Cevahir ve Ulvi artık her şeyin yoluna girdiğini düşünür. Ancak Nebil, onları türlü belaların içine sürükleyecektir.

Yüzleşme

Yüzleşme, çocukken cinsel saldırıya uğrayan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Alexandre, karısı ve çocukları ile birlikte Lyon’da yaşayan genç bir adamdır. Çocukken gittiği kilisenin papazı tarafından tacize uğrayan Alexandre yıllar geçse de bu olayın etkisinden kurtulamaz. Bir gün eşi ve çocukları ile birlikte kiliseye giden Alexandre, karşısında hayatını karartan papazı görür. Papaz hala işine devam ettiğini ve çocuklarla ilgilendiğini öğrenen genç adam, hem geçmişin intikamını almak hem de daha fazla çocuğun etkilenmesini önlemek için harekete geçmeye karar verir. Vakit kaybetmeden kendisi gibi papaz tarafından tacize uğrayan François ve Emmanuel’i bularak onlarla iletişime geçer. Bu süreçte birlikte hareket etmeye karar veren Alexandre, François ve Emmanuel, gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırken beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalırlar.

Jinna: Karabasan

Jinna: Karabasan, esrarengiz olayların yaşandığı bir yeri araştırmaya giden bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Gazeteci olan Rüya ile doktor olan Cenk, yeni evli bir çiftir. Genç kadının çalıştığı gazetenin müdürü Sami, esrarengiz olayların yaşandığı bir yer ile ile ilgili haber yapılmasını ister. Kurada Rüya’nın adının çıkması Cenk’i tedirgin etse de, işine aşık bir kadın olan Rüya verilen görevi yapmaya kararlıdır. Kapadokya’ya gitmek için yola koyulan Rüya ve Mehmet, müze olduktan sonra tuhaf olayların yaşanmasııyla birlikte tekrardan kapatılan eski ve lanetli bir akıl hastanesini araştırmakla görevlidir. Müzeye gidip araştırmalara başlayan Rüya ve Mehmet, kısa sürede sırrı çözer. Bu sırada büyük bir lanet peşlerine düşer ve ikili arkalarında üç ceset bırakarak kaçmak zorunda kalır. Ancak eve dönmesi Rüya’nın lanetten kurtulmasını sağlamak. Genç kadın, geçmişini de ilgilendiren korkunç gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Ölü Yatırım

Ölü Yatırım, babalarının ani ölümünün ardından vurgun yapmaya karar veren, iki kardeşin hikayesini konu ediyor. Hayatlarını bir türlü düzene sokayamayan iki kardeş, ölüm döşeğinde olan babalarının son anlarında yanında olmak ister. Mezarcılıkla uğraşan babaları, öldükten sonra oğullarının mesleğini devam ettirmesini vasiyet eder. Babalarının kaybettikten sonra vasiyetini pek istemeselerde yerine getirmeye çalışan kardeşler, bu süreçte başlarını belaya sokmaktan geri kalmaz.

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yıldız Alak’ın oturduğu komedi türündeki filmin kadrosunda Serkan Dağlı, Anıl Çelik, Öykü Çelik, Ceren Kaplakarslan, Nursel Köse, Köksal Engür, Ekin Mert Daymaz gibi isimler yer alıyor.

Luis ve Uzaylı Dostları

12 yaşındaki Luis oldukça yalnız bir çocuktur. Birlikte zaman geçireceği hiç arkadaşı yoktur ve UFO bilimcisi babası Arnold Sunday de ona zaman ayırmamaktadır. Arnold, saplantılı bir şekilde uzayda yaşamın olduğunu ispatlamaya çalışmaktadır ve tüm gecelerini teleskopunun başında, tüm günlerini ise uyuyarak geçirmektedir. Okulda da yalnız olan Luis’in durumu okul müdürünün dikkatini çeker. Müdür Luis’in ihmal edildiğinin farkındadır ve onun yatılı okula gönderilmesi gerektiğini düşünür. Fakat bir gün Luis’in hayatı şaşırtıcı bir şekilde değişir. 3 şapşal uzaylı Mag, Nag ve Wabo dünyadaki alışveriş kanalı NubbiDubbi’de satılan masaj matını ararken Luis’in kapısına çakılırlar. Luis, durum karşısında oldukça heyecanlanır ve hemen onlarla arkadaş olur. Fakat bu arkadaşlığı babasından saklar. Çünkü babası uzaylıların tehlikeli olduğunu ve ilk görüşte şokla dondurulması gerektiğini düşünmektedir. Bir süre sonra yatılı okul müdürü Bayan Diekendaker gelir ve Luis’i götürmek ister. Ancak Luis ve uzaylı arkadaşları bu sırada ana gemi ile iletişime geçip uzaylıların kurtarılması için plan yapmaktadır. Gezegeninden ayrılıp uzaylı arkadaşlarıyla galaksiyi keşfetme fikri Luis’i fazlasıyla cezbetmektedir.

(İHA)