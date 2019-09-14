Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu 25 Ekim'de Sinemalarda

Dünyanın En İyi Sporcusu seçilen efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını beyazperdeye taşıyan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu 25 Ekim 2019'da sinemalarda...

Barış Pirhasan’ın senaryosunu yazdığı filmi Özer Feyzioğlu yönetiyor. Filmde yetenekli oyuncu Hayat Van Eck, Süleymanoğlu’nu canlandırıyor. Filmde, Yetkin Dikinciler, Gürkan Uygun, Selen Öztürk, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe, ve Uğur Güneş ile İsmail Hacıoğlu gibi birbirinden değerli oyuncular rol alıyor.

Özet:

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesini konu ediyor. İlk Dünya Rekoru’na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu’nun hayatının anlatıldığı filmde, Süleymanoğlu’na Hayat Van Eck hayat veriyor.