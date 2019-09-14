Son Dakika
“Türkiye'nin geleceği holdinglerde değil gizli şampiyonlarda“
Doğu’da sağanak yağış bekleniliyor
Prostat kanseri, erkeklerin korkulu belası!
Ankara'nın içme suyuna 30 yıllık master planı
"Filenin Güvercinleri" Bedestenlioğlu'na emanet
Ortaca’daki yangın için bölgeden helikopter desteği geldi
Çankırı 4,7 ve 4,8 ile sallandı
Çankırı depremi Karabük’te hissedildi
İzmir’de eski koca dehşeti
Çankırı’da deprem

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu 25 Ekim'de Sinemalarda

Yapımcılığını Dijital Yapım Evi ve Mustafa Uslu’nun üstlendiği, Dünyanın En İyi Sporcusu seçilen efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını beyazperdeye taşıyan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu 25 Ekim 2019'da sinemalarda...

Sinema 14.09.2019, 11:10 14.09.2019, 11:18 Tuğçe Hanım
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu 25 Ekim'de Sinemalarda

Dünyanın En İyi Sporcusu seçilen efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını beyazperdeye taşıyan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu 25 Ekim 2019'da sinemalarda... 

Barış Pirhasan’ın senaryosunu yazdığı filmi Özer Feyzioğlu yönetiyor. Filmde yetenekli oyuncu Hayat Van Eck, Süleymanoğlu’nu canlandırıyor. Filmde, Yetkin Dikinciler, Gürkan Uygun, Selen Öztürk, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe, ve Uğur Güneş ile İsmail Hacıoğlu gibi birbirinden değerli oyuncular rol alıyor.

Özet:

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesini konu ediyor. İlk Dünya Rekoru’na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu’nun hayatının anlatıldığı filmde, Süleymanoğlu’na Hayat Van Eck hayat veriyor.

#sinema #Cep Herkülü #Naim Süleymanoğlu #25 Ekim
Yorumlar (0)
19°
açık
Namaz Vakti 14 Eylül 2019
İmsak 04:56
Güneş 06:21
Öğle 12:49
İkindi 16:21
Akşam 19:08
Yatsı 20:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Galatasaray 4 7
6. Trabzonspor 3 5
7. Ankaragücü 3 5
8. Sivasspor 3 4
9. Beşiktaş 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Göztepe 3 1
17. Kasımpaşa 4 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Balıkesirspor 4 6
6. Adana Demirspor 3 5
7. Keçiörengücü 3 5
8. Adanaspor 3 4
9. Erzurum BB 3 4
10. Osmanlıspor 3 4
11. Akhisar Bld.Spor 3 4
12. Altay 3 4
13. Menemen Belediyespor 3 4
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 4 8
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@